Katia Ricciarelli pronuncia una gravissima frase su Nathalie Caldonazzo: “Istigazione allo stupro…” (VIDEO)

Ormai le gaffe di Katia Ricciarelli nella casa del GF Vip non si contano neppure più, a finire nell’occhio del ciclone è stata Nathalie Caldonazzo. La showgirl si è trovata a passare di fianco alla lirica che, improvvisamente, ha cominciato a pronunciare delle frasi e a fare dei gesti piuttosto gravi.

Il suo ennesimo comportamento improprio, sommato a quanto accaduto nei giorni scorsi con Lulù Selassiè, non sta facendo altro che aggravare ulteriormente la sua posizione. Gli utenti del web, infatti, sono saturi e stanno chiedendo a gran voce la sua squalifica.

Katia anche contro Nathalie Caldonazzo

Katia Ricciarelli ha commesso un altro scivolone, stavolta nei confronti di Nathalie Caldonazzo. In casa, ormai, si sono venute a creare due fazioni distinte e separate. Da un lato c’è quella capeggiata dalla cantante, insieme con Soleil, Manila, Valeria e Carmen, mentre dall’altra vi è la fazione capeggiata da Miriana Trevisan che comprende tutte le altre donne della casa. Specie Katia, però, si sta rendendo protagonista di comportamenti davvero sgradevoli nei confronti delle ragazze dell’altro gruppo.

Dopo aver discusso in maniera piuttosto pesante con Lulù, arrivando addirittura a pronunciare delle frasi razziste, la donna si è scagliata contro Nathalie. A tal proposito, rivolgendosi a Soleil e alle altre donne della sua compagine, la Ricciarelli ha detto che alla Caldonazzo servirebbe un uomo camionista in grado di soddisfare i suoi più reconditi istinti sessuali. Le parole e i gesti che ha adoperato Katia, però, hanno lasciato senza parole i telespettatori.

La Ricciarelli e la frase sullo “stupro”

La donna, infatti, ha descritto in maniera raccapricciante una scena piuttosto violenta che, s multi, rappresenta un esortazione allo stupro. Per molti telespettatori, però, la cosa più grave non sta tanto nelle dichiarazioni fatte da Katia Ricciarelli contro Nathalie Caldonazzo, quanto piuttosto nella reazione delle donne presenti. Specie Soleil, ad esempio, non si è minimamente scomposta dinanzi le frasi adoperate dalla sua coinquilina.

La Sorge, invece, non ha fatto altro che ridere a crepapelle per lo scenario dipinto dalla sua compagna d’avventura. Questo, per molti telespettatori, è un comportamento assolutamente errato che dovrebbe essere punito senza alcuna possibilità di replica. Ciò dimostra che Katia sia inesorabilmente stanca e che pertanto sarebbe opportuno andare a casa. Non ci resta che attendere, dunque, per scoprire come si evolverà la vicenda.