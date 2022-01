Oroscopo 9 gennaio 2022: Gemelli in ripresa, Sagittario verso una scelta

Le previsioni dell’oroscopo del giorno 9 gennaio 2022 esortano i nati sotto il segno dell’Acquario ad osare in amore. I Gemelli sono in ripresa, mentre i Sagittario devono fare attenzione a delle scelte.

Oroscopo primi sei segni

1 Acquario. Ottimo momento per intraprendere una nuova relazione. I nati sotto questo segno sono favoriti dal punto di vista delle emozioni, quindi, tentate il tutto per tutto pur di ottenere i vostri obiettivi.

2 Toro. Buon momento per il lavoro. Chi sta lavorando ad un nuovo progetto potrebbe ricevere delle sorprese. La cosa importante nei rapporti di coppia è la sincerità. Se qualcosa non vi sta bene non esitate a farvi avanti.

3 Gemelli. L’Oroscopo del 9 gennaio denota una giornata di ripresa per i nati sotto questo segno. Ad ogni modo, prima di cantare vittoria cercate di mettere a punto alcune faccende in sospeso, specie per quanto riguarda l’amore.

4 Cancro. Usate maggiore diplomazia nel relazionarvi con le persone che vi circondano. Questa dote vi permetterà di esprimere i vostri pensieri senza generare ogni volta il caos. Sul lavoro siete favoriti.

5 Leone. Buon momento per le relazioni. In amore siete favoriti, ma dovete prestare attenzione alle sorprese. Dal punto di vista professionale, invece, siete molto loquaci e questo favorirà le vostre relazioni.

6 Scorpione. In amore cercate di trovare il modo per rendere più piccante una relazione. Specie se siete in coppia da molto tempo, è sempre necessario rendere la situazione particolare e mai banale. Sul lavoro ci vuole un po’ di riposo.

Previsioni 9 gennaio ultime sei posizioni

7 Ariete. La vostra testa è piena di pensieri, tuttavia, cercate di trovare anche il tempo da dedicare a voi stessi. Ricordate che se non starete bene prima con voi stessi sarà molto difficile riuscire a stare bene con gli altri.

8 Sagittario. I nati sotto questo segno stanno per prendere una decisione importante. Sia in ambito professionale sia sentimentale stanno per cambiare delle cose. Per quanto riguarda il lavoro nello specifico, i liberi professionisti avranno delle opportunità.

9 Vergine. L’Oroscopo del giorno 9 gennaio esorta i nati sotto questo segno a riposarsi. Avete avuto una settimana piuttosto stressante, pertanto, trovate il modo di riprendervi. In amore farete faville, ma adesso è tempo di attendere.

10 Bilancia. Nella vita è importante capire quando bisogna osare e quando, invece, è il caso di fermarsi un attimo e di agire in modo molto riflessivo e cauto. In amore è meglio non avere troppe pretese.

11 Pesci. Giornata un po’ controversa sotto più punti di vista. Specie per quanto riguarda la sfera emozionale, vi sentite un po’ incerti. Sul lavoro, invece, oggi è meglio se staccate un po’ la spina, ogni tanto ci vuole.

12 Capricorno. Vi sentite particolarmente stressati. La domenica non + certamente il vostro giorno preferito, pertanto, cercate di trascorrerlo in compagnia delle persone a cui tenete di più.