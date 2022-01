Andrea Zelletta spara a zero contro il GF Vip per l’indulgenza di Signorini: ecco cosa ha detto

Dopo la messa in onda della puntata di ieri del GF Vip, la quale si è rivelata piuttosto movimentata, Andrea Zelletta ha pubblicato dei tweet al veleno contro il programma. In particolar modo, il giovane ha voluto commentare l’atteggiamento adoperato da Alfonso Signorini verso i concorrenti per quanto accaduto in settimana.

Il protagonista ha posto l’accento sul drastico cambio di comportamento da parte di tutti gli autori durante questa edizione del reality show, rispetto a quella precedente. Vediamo nel dettaglio cosa ha detto.

Lo sfogo di Andrea contro il GF Vip

Andrea Zelletta ha deciso di affondare il GF Vip dopo la messa in onda della puntata di ieri. L’ex gieffino ha esordito dicendo che l’edizione dell’anno scorso sia stata paradossalmente quella con più squalifiche in assoluto. In realtà, però, quello che accadde all’epoca non era minimamente paragonabile con le cose a cui si sta assistendo durante questa edizione. La stoccata del ragazzo è andata chiaramente alla lite tra Lulù e Katia Ricciarelli e alle frasi reputate da molti razziste usate dalla cantante.

Come se non bastasse, però, Andrea ha voluto rincarare la dose. In seguito, infatti, ha detto che lui, per aver fatto un innocente spoiler calcistico, fu punito finendo d’ufficio in nomination, mentre dopo tutto quello che è accaduto in questi giorni al GF Vip Signorini non si è degnato neppure di infliggere una lieve punizione ai concorrenti di quest’anno. Le frecciatine, però, non sono finite qui. (Continua dopo i post)

Pensare che la nostra é stata l’edizione con più squalifiche…mi fa leggermente storcere il naso… ma leggermente 👍#crocctime — Andrea Zelletta (@AndreaZelletta) January 8, 2022

Io in nomination d’ufficio per aver svelato il passaggio di Federico Chiesa alla Juventus… con annesse spiegazioni e scuse in confessionale 👍 aaah si! Continuo a storcere il naso !#crocctime — Andrea Zelletta (@AndreaZelletta) January 8, 2022

Sempre io che rivedendo le puntate vedevo le anticipazioni con la mia foto e con l’annuncio che ci sarebbe stata una sorpresa per me! Sempre io che aspetto la sorpresa dopo mesi 😂 #crocctime — Andrea Zelletta (@AndreaZelletta) January 8, 2022

Zelletta deluso, i fan lo appoggiano

Nel corso del suo sfogo contro il GF Vip, infatti, Andrea Zelletta si è anche lamentato del fatto che quando lui era un concorrente del programma condotto da Alfonso Signorini non ha mai ricevuto delle sorprese, quasi come se fosse un concorrente di serie b. Insomma, parole davvero al vetriolo che, in men che non si dica, hanno fatto il giro del web. Molti fan hanno commentato le sue dichiarazioni e la maggior parte di essi si è schierata dalla sua parte.

In molti, infatti, ritengono che l’indulgenza adoperata da Signorini in questo periodo con i concorrenti di questa edizione sia davvero eccessiva. Appare piuttosto bizzarro, infatti, che a seguito di tutto quello che è accaduto, lo staff non decida neppure di punire in qualche modo gli artefici di comportamenti così illeciti.