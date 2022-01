Oroscopo 10 gennaio 2022: Cancro non in forma, Capricorno provati

Secondo l’oroscopo del giorno 10 gennaio 2022, i nati sotto il segno dei Pesci devono essere più attenti verso le persone care. Gli Ariete sono favoriti in amore, mentre gli Scorpione devono usare un po’ di più.

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. Buon momento per quanto riguarda i progetti lavorativi appena iniziati. Questo è un periodo fervido di novità è molto prolifero dal punto di vista familiare. Se state pensando di allargare la vostra famiglia, fatelo adesso.

Toro. Oggi vi sentite particolarmente energie pronti a cimentarvi in nuovi progetti. Sul lavoro siete esuberanti e pieni di spirito di iniziativa, queste qualità vi saranno sicuramente riconosciute e ricompensate.

Genelli. Giornata di ripresa per quanto riguarda i sentimenti. Il fine settimana appena trascorso è stato un po’ contraddittorio dal punto di vista dell’amore. Ad ogni modo, la Luna ripristinerà l’ordine delle cose.

Cancro. Oroscopo del giorno 10 gennaio esorta i nati sotto questo segno a non strafare. La vostra forma fisica non esattamente al top, pertanto, sarebbe opportuno non affaticarsi troppo.

Leone. Si deve terminati e propositivi. Questo 2022 è cominciato nel migliore dei modi per i nati sotto questo segno. Non arrendetevi e, soprattutto, non lasciate a nessuno il diritto di intervenire sulle vostre scelte.

Vergine. Non lasciatevi ingannare dalle apparenze. Cercate di andare oltre la copertina quando vi relazionate a persone nuove. In amore non è tutto oro quello che luccica, pertanto, tenete gli occhi ben aperti.

Previsioni 10 gennaio da Bilancia a Pesci

Bilancia. I nati sotto questo segno si trovano sotto una stella positiva per quanto riguarda l’amore. Non avere troppi grilli per la testa e, tendenzialmente, siete persone alquanto razionali e assennate.

Scorpione. Nella vita talvolta è necessario usare un po’ di più il fare un tuffo nel vuoto per raggiungere gli obiettivi desiderati. Oroscopo del giorno 10 gennaio 2022 invita a non avere la pretesa di conoscere sempre tutto ciò che vi circonda.

Sagittario. Sul lavoro ci sono delle decisioni da prendere e questo potrebbe provocargli un po’ di pressione. In ambito sentimentale, invece, vi sentite ha pagati e tranquilli, ma non commettete l’errore di dare le persone per scontate.

Capricorno. I nati sotto questo segno stanno vivendo un periodo un po’ contraddittorio dal punto di vista delle emozioni. Professionalmente, invece, siete un po’ stanchi e provati, servirebbe un po’ di riposo.

Acquario. L’amore è abbastanza positiva In questo periodo. Ad ogni modo, cercate di non crogiolarsi sugli allori. In amore, come nel lavoro e nelle amicizie è necessario fare qualcosa giorno dopo giorno.

Pesci. Non trascurate i vostri affetti più cari o potreste pentirvi. Il lavoro sta assorbendo la maggior parte delle vostre giornate, tuttavia, non dimenticate di prendervi cura di voi stessi e delle persone a cui tenete.