GF Vip, Nathalie Caldonazzo gaffe sui disabili: “Mi sento una mong…” web furioso (VIDEO)

Malgrado la strigliata di Alfonso Signorini, i concorrenti del GF Vip stanno continuando ad assumere atteggiamenti piuttosto irrispettosi. Questa volta, a finire nella bufera è stata Nathalie Caldonazzo, la quale ha fatto una gaffe sui disabili.

La concorrente, infatti, si è lasciata sfuggire un’espressione che è stata poco apprezzata dagli utenti del web, che prontamente si sono scagliati sui social contro di lei. Scopriamo nel dettaglio che cosa è accaduto.

La gaffe sui disabili di Nathalie

Nathalie Caldonazzo si è resa protagonista di una gaffe alquanto sgradevole sui disabili. Dopo la messa in onda della puntata di venerdì scorso, i concorrenti sono stati invitati a comportarsi in maniera decisamente migliore. Le discussioni, i toni e le parole adoperati sono stati davvero troppo pesanti, al punto che molti sul web hanno reclamato la squalifica di alcuni protagonisti. Ad ogni modo, questo non è accaduto, in quanto quest’anno gli autori hanno deciso di conferire una piega molto più morbida e meno “bacchettona” al reality show.

In ogni caso, in queste ore si è verificata un’altra caduta di stile, ma stavolta non è stata né Katia Ricciarelli né Lulù Selassiè a rendersi protagonista di frasi infelici. La dama incriminata è Nathalie. Quest’ultima stava chiacchierando amabilmente con i suoi coinquilini quando, improvvisamente ha detto che con la corona sul capo si sentiva una “mongoloide”. (Continua dopo il video)

Gli utenti del web furiosi con la Caldonazzo

Questo termine, adoperato in un contesto alquanto dispregiativo, ha fatto indignare gli utenti del web. Molti, infatti, stanno chiedendo alla produzione del GF Vip di prendere dei provvedimenti contro Nathalie Caldonazzo per la gaffe sui disabili. A trattare la vicenda è stata anche l’influencer Deianira Marzano, la quale ha reputato inconcepibile il comportamento della showgirl.

Ad ogni modo, almeno per il momento, però, la produzione del reality show non si è ancora sbilanciata sulla vicenda. Per tale ragione, è altamente probabile che neppure questa volta vengano presi dei provvedimenti seri per arginare la maleducazione e il cattivo gusto che imperversa in casa. Nel frattempo, però. la Caldonazzo risulta attualmente in nomination contro Soleil Sorge e Carmen Russo. Il fatto che le ultime due siano riuscite a superare egregiamente molti televoti, risultando spesso le favorite, lascia spazio alla convinzione che ad uscire sarà proprio la showgirl. Inoltre, questa caduta di stile sembra rappresentare il colpo di grazia.