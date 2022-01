Patrizia Pellegrino svela una conversazione privata con Alex Belli: “Mi ha confessato la verità su Soleil…” (VIDEO)

Pian piano stanno venendo fuori tutti gli altarini che riguardano i concorrenti del GF Vip. A finire al centro dell’attenzione, ancora una volta, sono stati Alex Belli e Soleil Sorge in quanto Patrizia Pellegrino ha fatto delle confessioni bomba.

Durante una diretta Instagram con Ainett e Clarissa, infatti, l’ex gieffina ha rivelato una conversazione privata intercorsa tra lei Alex e Soleil durante la quale i due le hanno confessato tutta la verità sul loro rapporto. Scopriamo nel dettaglio che cosa ha rivelato.

La conversazione privata tra Patrizia e Alex Belli

Patrizia Pellegrino ha sganciato una notizia bomba che riguarda Alex Belli e Soleil Sorge. In molti hanno messo in dubbio la veridicità del legame che ha unito i due ragazzi durante la loro convivenza nella casa del GF Vip. Ad ogni modo, in molti credevano che la strategia sarebbe stata messa in atto solo dall’attore e da sua moglie Delia. Dopo quello che ha rivelato Patrizia, però, sta emergendo una situazione completamente diversa.

La donna, infatti, ha dichiarato che quando entrò in casa, di notte ebbe una conversazione molto intima con i diretti interessati. In quell’occasione, Alex le disse di aver sbagliato ad entrare così a gamba tesa contro di loro in quanto i due le avrebbero spiegato la verità sulla natura del loro “rapporto”. Ebbene, a quel punto Belli le confessò che il legame venutosi a creare con Soleil non era altro che frutto di una montatura architettata ad hoc per il programma.

La Pellegrino nei guai per le sue dichiarazioni?

I due, dunque, si sarebbero messi d’accorso per dare luogo a delle dinamiche che gli avrebbero permesso di stare al centro dell’attenzione durante le varie puntate. Inoltre, il loro scopo era quello di dare luogo ad una storia che permettesse al pubblico di sognare e di fantasticare. Subito dopo aver pronunciato queste parole su Alex Belli e Soleil Sorge, Patrizia Pellegrino si è un po’ pentita in quanto si è resa conto della gravità delle sue affermazioni.

Per il momento, però, Alex non si è sentito in dovere di replicare a simili dichiarazioni. Probabilmente, non è venuto ancora a conoscenza di quanto accaduto in quanto Patrizia ha fatto queste confessioni durante una diretta Instagram sul suo account. Non ci resta che attendere, dunque, per vedere se i diretti interessati smentiranno le pesanti dichiarazioni della donna.