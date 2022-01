Uomini e Donne, la redazione furiosa con Sophie Codegoni? Ecco cosa è successo (FOTO)

Sophie Codegoni è stata una tronista di Uomini e Donne, ma il suo percorso non è riuscito a dare i frutti sperati. Una volta conclusa la sua esperienza nel talk show di Maria De Filippi con la scelta di Matteo Ranieri, tra i due le cose sono durate pochissimi giorni.

In molti, dunque, hanno sospettato che la sua possa essere stata una scelta solo di facciata. A quanto pare, anche la redazione del programma non ci ha visto molto chiaro. A distanza di un bel po’ di mesi, infatti, sono spuntate delle notizie che lasciano intendere che la ragazza sia stata annoverata tra le “nemiche giurate” della redazione. Scopriamo cosa è emerso.

I motivi del presunto astio della redazione di Uomini e Donne verso Sophie

L’influencer Amedeo Venza ha svelato una notizia bomba che riguarda un presunto astio molto forte esistente tra la redazione di Uomini e Donne e Sophie Codegoni. Diversi sono stati i tronisti o corteggiatori che, una volta terminata la loro esperienza nel talk show, sono finiti in pessimi rapporti con gli autori. Nella maggior parte dei casi, questo si è verificato in quanto sono stati scoperti dei comportamenti poco corretti adoperati dai protagonisti del programma.

Ad ogni modo, anche dietro l’uscita di scena di Sophie potrebbero esserci delle situazioni irrisolte. La ragazza scelse Matteo, ma la loro storia durò una manciata di giorni. Dopo poco, i due annunciarono di non essere fatti l’uno per l’altra. Tutti e due palesarono le loro ragioni e si attaccarono reciprocamente. Ad ogni modo, la redazione pare propenda per Matteo, sta di fatto che hanno concesso al giovane l’opportunità di diventare il nuovo tronista.

Le altre nemiche giurate oltre la Codegoni

Dopo un po’n di mesi dalla fine del percorso di Sophie Codegoni a Uomini e Donne, Amedeo Venza ha sganciato una bomba, Il giovane ha detto di ritenere che la ragazza sia entrata tra i nemici della redazione in quanto, subito dopo la fine del suo trono e dopo che sono emersi dei pettegolezzi sul suo conto, lo staff della De Filippi avrebbe rimosso il “segui” dai social.

Questo atteggiamento, di solito, si verifica a seguito di discussioni piuttosto accese e prive di una risoluzione. Inoltre, il fatto che lo staff abbia deciso di assegnare all’ex della Codegoni il ruolo di tronista conferma ulteriormente questi pettegolezzi. Ricordiamo, che tra le ex protagoniste di Uomini e Donne diventate nemiche della redazione ci sono anche Sara Affi Fella, Laura e Teresa Cilia, ma è molto probabile che ce ne siano anche altre.