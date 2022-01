Gianmaria Antinolfi lascia il GF Vip? Seri motivi dietro la drastica decisione (FOTO)

In queste ore stanno circolando voci in merito a dei possibili abbandoni dalla casa del GF Vip e tra i nomi si sta facendo strada anche quello di Gianmaria Antinolfi. Il concorrente potrebbe essere “costretto” ad abbandonare il programma a causa di faccende professionali.

La notizia si sta facendo sempre più strada sui social e anche l’influencer Deianira Marzano ha affrontato la questione. Scopriamo, nel dettaglio, che cosa ha rivelato in merito.

Perché Gianmaria potrebbe abbandonare il GF Vip

All’interno del reality show condotto da Alfonso Signorini i colpi di scena non mancano mai. Ciò che si sta facendo sempre più largo in queste ore è la notizia secondo cui Gianmaria Antinolfi possa presto decidere di lasciare il GF Vip. I fan più attenti della trasmissione, infatti, hanno appreso una conversazione intercorsa tra il giovane e alcuni compagni d’avventura durante la quale il protagonista avrebbe fatto delle confessioni importanti a riguardo.

Nello specifico l’imprenditore avrebbe palesato la necessità di uscire dalla casa più spiata d’Italia per ragioni lavorative. Il giovane si trova all’interno del reality show da metà settembre, pertanto, dopo ben quattro mesi di assenza dal suo lavoro, potrebbe essere costretto a dover andar via. Al momento, però, non vi è nessuna ufficialità di questa notizia, tuttavia, le probabilità che possa accadere sono molto alte. (Continua dopo la foto)

Chi altro andrà via

Subito dopo la diffusione della notizia relativa all’ipotetico abbandono di Gianmaria Antinolfi dal GF Vip in molti hanno subito pensato a Federica. Tra i due, infatti, è nata una simpatia, che in queste ore si è trasformata in qualcosa di più, sta di fatto che i due si sono scambiati anche dei baci appassionati. Nel momento in cui il giovane decidesse realmente di andare via, per la Calemme non ci sarebbero più situazioni in grado di tenerla legata alla casa.

Di lei, infatti, si sta parlando solo in virtù del flirt con Gianmaria, altrimenti il suo nome sarebbe finito nel dimenticatoio. Ad ogni modo, oltre ad Antinolfi, un altro concorrente che certamente abbandonerà il programma in questi giorni è Manuel Bortuzzo. Anche quest’ultimo p spinto da cause di forza maggiore in quanto le sue condizioni di salute sono troppo precarie. Il nuotatore, infatti, è dimagrito troppo e deve immediatamente tornare ai suoi allenamenti e alla sua alimentazione sana.