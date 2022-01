Il Paradiso delle signore anticipazioni 12 gennaio: Tina si è operata, come sarà andato l’intervento?

Le anticipazioni della puntata di mercoledì 12 gennaio del Paradiso delle signore rivelano che Tina avrà, finalmente, l’esito della delicata operazione alle corde vocali. Al grande magazzino, intanto, ci saranno diverse vicende da sviscerare.

Gloria ed Ezio avranno un momento di confronto molto importante a seguito del ritrovamento del braccialetto di Stefania. Veronica, dal canto suo, farà una scoperta su Gemma che potrebbe cambiare il destino della giovane.

Tina si opera al Paradiso delle signore

Nel corso della puntata del 12 gennaio del Paradiso delle signore vedremo che Veronica si ritroverà improvvisamente tra le mani un vecchio attestato di equitazione che appartiene a sua figlia Gemma. Quest’ultima era molto brava in questo sport, tuttavia, decise di abbandonare tutto nel momento in cui le venne a mancare suo padre. Questo è il motivo per il quale la giovane fa molta fatica a parlare di questo argomento. Intanto, Gloria parlerà con Ezio del braccialetto di Stefania.

I due non sapranno assolutamente cosa fare, ovvero, consegnare l’oggetto alla legittima proprietaria oppure insabbiare la faccenda. Nella questione interverrà anche Veronica, la quale darà ai due protagonisti un consiglio molto saggio. Nel frattempo, Tina si è sottoposta all’intervento e finalmente si saprà come sia andato a finire. La giovane per fortuna scoprirà di stare bene, tutto è andato per il verso giusto.

Perché Vittorio è preoccupato nella puntata del 12 gennaio?

Questa notizia farà tirare un sospiro di sollievo anche a Vittorio. Il direttore del Paradiso delle signore, però, sarà molto provato nella puntata del 12 gennaio. Il motivo risiede in faccende attinenti la sfera professionale. Nello specifico, a preoccuparlo è il fatto che la Palmieri non sembra essere in grado di soddisfare le richieste degli americani. Conti proverà a fare id tutto per trovare una situazione a questa incresciosa vicenda. Né lui né il suo staff, però, riusciranno in tempi brevi a venire a capo della vicenda.

Nel frattempo, a Villa Guarnieri Flora comunicherà ad Adelaide e a Umberto di aver preso una decisione molto importante. La donna ha intenzione di lasciare la dimora e di andare a vivere altrove. Come prenderanno questa decisione la contessa e il commendatore? Lo scopriremo nelle prossime puntate. Intanto, crescerà sempre di più anche l’astio tra Ludovica e sua madre Flavia. Anche questa situazione si rivelerà piuttosto complicata da arginare e da gestire con cautela.