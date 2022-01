Gianni Sperti replica a Paola Barale dopo le affilate dichiarazioni fatte a Verissimo: ecco che ha detto (FOTO)

Durante il fine settimana appena trascorso Paola Barale ha rilasciato un’intervista a Verissimo in cui ha sparato a zero contro i suoi ex, specie contro Gianni Sperti e Raz Degan. Specie il primo, però, ha deciso di replicare alle dichiarazioni fatte dalla showgirl.

Il ballerino, chiaramente, ha adoperato un linguaggio piuttosto criptico, ma ai fan più attenti non è sfuggita la stoccata alla sua ex moglie. Scopriamo nel dettaglio che cosa ha detto.

Le parole di Paola Barale contro i suoi ex

Paola Barale si è lasciata molto andare durante l’intervista a Verissimo con Silvia Toffanin, specie per quanto riguarda le due relazioni importanti che ha avuto, ovvero, con Raz Degan e Gianni Sperti. Entrambe le storie, però, non sono andate a buon fine ed hanno lasciato nella showgirl ferite che hanno fatto molta fatica a rimarginarsi. Pertanto, la donna ha dichiarato di non essere affatto rimasta in buoni rapporti con nessuno dei due, in quanto entrambi non sono stati sinceri con lei.

Nello specifico, sia Raz sia Gianni le hanno mentito e non hanno avuto il coraggio di essere realmente quello che sono. Quindi, di punto in bianco, l’hanno abbandonata provocandole molto dolore. Dinanzi queste parole, Degan è rimasto in silenzio, cosa molto prevedibile considerando il suo carattere e il suo modo di fare. Gianni, invece, ha deciso di replicare con una frase del ballerino Rudolf Nureyev. (Clicca qui per l’intervista)

La replica di Gianni Sperti

La frase adoperata da Gianni Sperti per replicare, molto probabilmente, alle stoccate della ex moglie Paola Barale, parlano di amore e amicizia. In particolar modo, si fa riferimento al concetto secondo cui in amore e in amicizia, così come nella danza, ci vuole molto impegno, tanto slancio e tanto controllo. Allo stesso tempo, però, non devono mai mancare scambi di parole e tantissimi silenzi.

In molti ci hanno visto dietro queste affermazioni delle velenose frecciatine contro la ex Paola, la quale non ha avuto remore nel rinfacciare ai suoi ex tutto il rancore che, molto probabilmente, continua a nutrire nei loro confronti. Al momento, però, Gianni non ha voluto replicare con un video o un post ufficiali e molto probabilmente non lo farà. L’opinionista di Uomini e Donne ha sempre detto di essere molto riservato e reticente per quanto riguarda le faccende che fanno riferimento alla sua vita sentimentale.