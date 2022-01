GF Vip, Barù sclera e fa pipì nella piscina, i concorrenti furiosi: “Ci saranno punizioni” (VIDEO)

In queste ore Barù, nipote di Costantino Della Gherardesca, ha infranto il regolamento del GF Vip in un modo davvero assurdo, in quanto ha fatto la pipì nella piscina della casa. Il giovane si è tuffato ed ha provocato i suoi compagni d’avventura dicendo che avrebbe compiuto questo gesto estremo.

I coinquilini presenti hanno provato a dissuadere il protagonista dal commettere quell’azione, tuttavia, le imprecazioni non sono servite assolutamente a nulla. Scopriamo, dunque, che cosa è accaduto e cosa accadrà.

Barù fa la pipì in piscina

Tra i concorrenti più particolari di questa edizione del GF Vip c’è anche Barù, che in queste ore ha commesso un gesto inaspettato facendo pipì nella piscina. Tutto è cominciato nel momento in cui alcuni concorrenti hanno deciso di rilassarsi un po’ prima dell’inizio della puntata. Barù, allora, si è tuffato in piscina ed ha cominciato a sguazzare e a nuotare. Ad un certo punto, poi, ha informato i suoi compagni d’avventura, che in quel momento erano presenti accanto a lui, che avrebbe espletato i suoi bisogni in acqua.

Giucas Casella, allora, che in quel momento si trovava proprio a pochi passi da lui, ha cominciato a gridare e a supplicarlo di non farlo. Il prestigiatore ha informato il compagno d’avventura del fatto che questa azione fosse severamente vietata dal regolamento del Grande Fratello Vip. Nel caso in cui il protagonista avesse trasgredito alla regola, avrebbe sicuramente ricevuto una severa punizione.

Punizione per i concorrenti del GF Vip

Le parole e le grida di Giucas, però, non sono servite a nulla. Barù, infatti, come se nulla fosse, ha fatto la pipì nella piscina della casa del GF Vip. Le persone che erano attorno a lui hanno cominciato ad allontanarsi e ci hanno tenuto a precisare che tutto fosse diventato completamente giallo attorno a lui. Insomma, si è trattato di un gesto davvero sgradevole che sia all’interno sia all’esterno della casa non è piaciuto.

Adesso, dunque, non ci resta che attendere per scoprire quali provvedimenti verranno presi contro il concorrente e, in caso, anche contro tutti gli altri compagni d’avventura. Quest’anno i partecipanti si stanno comportando in maniera piuttosto indisciplinata, pertanto, spesso sono soggetti a punizioni, quali ad esempio la riduzione del budget per la spesa settimanale. Non ci resta che attendere, dunque, per vedere cos’altro accadrà.