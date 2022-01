Uomini e Donne anticipazioni 11 gennaio: in onda la scelta di Roberta, colpo di scena

Martedì 11 gennaio andrà in onda la seconda puntata dell’anno di Uomini e Donne. In tale occasione vedremo che sarà trasmessa la scelta di Roberta Giusti. A dare l’annuncio è stata direttamente la conduttrice, che nella puntata di lunedì ha anticipato l’evento.

Come molti fan della trasmissione avranno avuto modo già di scoprire, Roberta ha scelto Samuele e i due attualmente pare siano ancora insieme. Ad ogni modo, scopriamo nel dettaglio che cosa vedremo nella messa in onda in questione.

Spoiler 11 gennaio: la scelta di Roberta è Samuele

Le anticipazioni della puntata dell’11 gennaio di Uomini e Donne rivelano che ci sarà la scelta di Roberta. La conduttrice farà entrare in studio la giovane e le chiederà di esprimere i suoi stati d’animo. La giovane, chiaramente, sarà molto emozionata. In seguito, poi, saranno chiamati ad entrare anche i due corteggiatori, che non esiteranno a palesare la loro agitazione. Dopo aver parlato un po’ di quello che è stato il loro percorso e aver mandato in onda le ultime esterne fatte con i due, la padrona di casa darà luogo al momento clou.

I corteggiatori usciranno dallo studio e sarà lasciato il posto alle tanto temute sedie rosse. Roberta si accomoderà e chiederà di parlare con i suoi corteggiatori. In tale momento, farà la sua scelta, la quale ricadrà su Samuele. Il giovane sarà estremamente felice di apprendere questa notizia, sta di fatto che non potrà fare a meno di manifestare tutta la sua gioia e gratitudine.

Colpo di scena a Uomini e Donne

Il ragazzo, dunque, gli risponderà di si e i due si prepareranno a lasciare lo studio insieme. Per quanto riguarda Luca, invece, il protagonista rimarrà molto male, ad ogni modo, ci sarà un colpo di scena. Quando Roberta nella puntata dell’11 gennaio di Uomini e Donne l’informerà di non essere la sua scelta, ci sarà una sorpresa da parte di Maria De Filippi. La donna, infatti, chiederà al ragazzo se ha intenzione di intraprendere un nuovo percorso all’interno del programma.

A tal proposito, gli chiederà di diventare il nuovo tronista della trasmissione. In un primo momento, Luca si mostrerà un po’ titubante e frastornato. Ad ogni modo, dopo averci riflettuto un po’ su e grazie anche all’esortazione del pubblico, deciderà di accettare la proposta della conduttrice. Tutti, dunque, avranno il loro lieto fine.