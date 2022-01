GF Vip, Delia dà una “busta shock” ad Alfonso Signorini e lui lancia una stoccata a Barbara D’Urso (VIDEO)

Lunedì 10 gennaio è andata in onda una nuova puntata del GF Vip. Gli avvenimenti degni di nota sono molteplici, ad ogni modo, a gettare un po’ di pepe ci ha pensato Alfonso Signorini, che ha lanciato una stoccata a Barbara D’Urso.

Il pubblico da casa e i presenti in studio si sono subito resi conto di una punta di astio nelle parole del conduttore. Ad ogni modo, scopriamo nel dettaglio che cosa è successo.

La stoccata di Alfonso Signorini a Barbara

Non è la prima volta che Alfonso Signorini lancia una stoccata a Barbara D’Urso, ad ogni modo, ogni volta che accade le sue parole generano sempre un certo sgomento sul web. Nel corso della puntata di lunedì sera del GF Vip, il conduttore ha dato luogo ad un collegamento con Delia Duran. La donna si trova attualmente in hotel in quarantena pronta per entrare nella casa più spiata d’Italia come concorrente.

Ad ogni modo, durante il collegamento, la donna ha tirato in ballo Lady Cologno, in quanto ha detto al presentatore se volesse ricevere una bella “busta shock”. Dinanzi queste parole, allora, Alfonso è apparso piuttosto imbarazzato ed ha detto alla sua interlocutrice che quello fosse un altro programma e che avesse sbagliato. La donna, così, si è subito corretta cambiando espressione e dicendo “flash news”. (Clicca qui per il video)

La replica della D’Urso

Subito dopo la correzione, il giornalista di Chi ha prontamente risposto ed ha detto che così fosse molto meglio. Le parole di Alfonso Signorini, dunque, sono stati interpretati da molti come delle frecciatine nei confronti di Barbara D’Urso. L’accento è stato posto soprattutto sulla frase finale adoperata dal conduttore, ovvero, quella in cui ha reputato più opportuno cambiare termine. Inoltre, a generare sgomento è stato anche il fatto che, malgrado il riferimento palese alla collega, il presentatore non l’abbia salutata.

Questo è molto strano, in quanto quando un po’ di tempo fa fu tirata in ballo Mara Venier, lui non esitò a mandarle un caloroso abbraccio. In ogni caso, come sempre, Barbara D’Urso non è minimamente intervenuta in questa polemica che, almeno per adesso. si sta consumando solo sui social tra i telespettatori della trasmissione. Non ci resta che attendere per vedere se cambierà qualcosa e se i diretti interessati vorranno fare qualche precisazione in merito.