GF Vip, Sonia Bruganelli fa una battuta spinta su Adriana Volpe: “Lei non lo fa…” caos in studio (VIDEO)

La puntata del 10 gennaio del GF Vip è stata esilarante per più motivi. Il ritorno di Sonia Bruganelli si è fatto decisamente sentire, sta di fatto che la donna si è subito resa protagonista di una battuta spinta contro Adriana Volpe.

In particolar modo, la moglie di Paolo Bonolis ha fatto allusioni al fatto che la sua collega non abbia rapporti sessuali da un bel po’ di tempo. Scopriamo nel dettaglio che cosa è successo.

Adriana Volpe provoca Soleil Sorge

Sonia Bruganelli è stata un fiume in piena durante la puntata di ieri del GF Vip, sta di fatto che ha pronunciato anche una battuta spinta su Adriana Volpe. L’argomento di cui si stava parlando faceva riferimento all’amicizia speciale esistente tra Soleil Sorge e Alex Belli. L’attenzione è ritornata su questa questione in quanto Belli ha pubblicato dei tweet riferiti proprio alla sua amica ancora in casa. Da qui, dunque, si è aperto nuovamente il loro capitolo e le opinioniste non hanno potuto esimersi dall’intervenire.

Specie Adriana ha continuato a mostrarsi particolarmente contrariata dall’atteggiamento e dalla reticenza dei due protagonisti. Ancora una volta, dunque, la donna ha posto l’accento sul fatto che i due fossero andati oltre sotto le coperte, pertanto, questo implica il fatto che la loro non possa più essere definita amicizia. Adriana, allora, ha spronato Soleil a confermare che tra loro ci sia stato altro, ma a quel punto è intervenuta la sua collega.

La battuta spinta di Sonia Bruganelli

Dinanzi la provocazione di Adriana Volpe, Sonia Bruganelli ha fatto una battuta spinta. Nello specifico, ha detto che poiché la collega non sia solita fare l’amore, almeno da un bel po’ di tempo, tende a credere che tutti gli altri facciano e pensino solo a quello. Queste parole hanno generato un enorme fermento in studio, sta di fatto che in molti sono scoppiati a ridere, conduttore compreso.

Anche i presenti in casa non hanno potuto fare a meno di sorridere dinanzi queste parole e la più divertita è stata soprattutto Soleil Sorge. In merito al pubblico da casa, invece, anche sul web non sono mancati i commenti in questo senso. Il pubblico è, come sempre, spaccato in due. Da un lato ci sono i sostenitori di Adriana, che reputano Sonia troppo pungente e velenosa, mentre dall’altro lato ci sono i sostenitori della Bruganelli e del suo essere sprezzante. (Clicca qui per il video)