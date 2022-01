Il Paradiso delle signore spoiler 13 gennaio: Flora va via, Vittorio prende una decisione

Gli spoiler della puntata del 13 gennaio del Paradiso delle signore rivelano che Flora farà i bagagli e si preparerà a lasciare per sempre Villa Guarnieri. Al grande magazzino, intanto, Vittorio sarà molto preoccupato e arriverà a prendere una decisione importante.

L’astio tra Ludovica e sua madre proseguirà, ma stavolta la ragazza non sarà disposta a cedere ai ricatti della donna. Per tale motivo, prenderà una posizione ben definita e Marcello si intrometterà.

Flavia minaccia Ludovica nella puntata del 13 gennaio

Nel corso della puntata di giovedì 13 gennaio del Paradiso delle signore vedremo che la cavallerizza del circolo subirà un infortunio, pertanto, non potrà più cavalcare. Marco, allora, avrà subito una brillante idea che non esiterà ad esporre ad Adelaide. Il ragazzo ha in mente una sostituta e la persona in questione non può che essere Gemma. Quest’ultima, nel momento in cui apprenderà l’accaduto, si mostrerà particolarmente titubante all’idea di tornare a cavallo.

Ad ogni modo, dopo aver riflettuto un po’ più a fondo, deciderà di accettare di avere almeno un confronto con la contessa. Ludovica, dal canto suo, sarà profondamente disperata. La fanciulla non sa più come fare per arginare l’impeto di sua madre. Flavia si mostrerà assolutamente contraria alla relazione tra la figlia e Marcello, pertanto, deciderà di giocare d’astuzia e ricatterà la giovane tirando in ballo l’eredità.

Vittorio prende una decisione al Paradiso delle signore

Ludovica, però, non avrà nessuna intenzione di lasciarsi manipolare da sua madre, per tale motivo, prenderà una decisione molto netta. Nello specifico, deciderà di rinunciare all’eredità in quanto il suo amore per Marcello è più forte e va oltre ogni cosa. Intanto, nella puntata del 13 gennaio del Paradiso delle signore, vedremo che Armando spronerà Barbieri ad andare a parlare con Flavia. Il giovane, malgrado le mille titubanze, deciderà di accettare e si metterà all’opera.

Irene, invece, continuerà la sua estenuante ricerca della sua prossima coinquilina e sarà impegnata nei colloqui. Vittorio, invece, arriverà a prendere una decisione molto importante che riguarda il Paradiso. Nello specifico, adesso saprà cosa fare in merito agli affari con gli americani. Infine, vedremo che Flora farà i bagagli pronta a lasciare definitivamente villa Giarnieri. Umberto verrà pervaso dalla tristezza e arriverà a provare quasi una stretta al cuore. C’è, dunque, un modo per impedire alla donna di andare via?