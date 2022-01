Oroscopo 12 gennaio 2022: Vergine timorosi, Pesci verso una scelta

Secondo l’oroscopo del giorno 12 gennaio i nati sotto il segno del Sagittario devono osare un po’ di più in amore. I Gemelli, invece, devono allargare i propri orizzonti specie sul lavoro.

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. Siete molto creativi in questo periodo, pertanto, sono favoriti soprattutto coloro i quali svolgono mansioni per cui è necessaria inventiva. Anche in amore saprete sicuramente sorprendere il partner.

Toro. Giornata piena di cose da fare quella odierna. Ad ogni modo, per riuscire a portare tutto egregiamente a termine è necessario avere un piano. Non commettete scelte azzardate soprattutto tra oggi e domani.

Gemelli. Le previsioni dell’oroscopo del giorno 12 gennaio vi invitano ad essere flessibili e malleabili sul lavoro. In amore potrebbe esserci un piccolo contraccolpo, pertanto, sarebbe opportuno fare qualche riflessione.

Cancro. La Luna in aspetto contrario potrebbe generare qualche sgradevole tensione in amore. Ad ogni modo, cercate di mettere da parte l’orgoglio e di far prevalere i vostri sentimenti.

Leone. Nella professione siete sempre stati molto ambiziosi, ad ogni modo, cercate di non vagare troppo con la fantasia. Dal punto di vista sentimentale ci sono delle cose da mettere in chiaro quanto prima.

Vergine. I nati sotto questo segno sono un po’ titubanti e timorosi di mettersi in gioco. Sia in amore sia nel lavoro mostrerete delle remore e la cosa non vi giova sicuramente. Cercate di fermarvi un attimo e di riflettere sulle scelte da prendere.

Previsioni 12 gennaio da Bilancia a Pesci

Bilancia. Le stelle sono favorevoli dal punto di vista delle relazioni. Se avete cominciato da poco una nuova conoscenza, essa potrebbe decollare nel giro di poco tempo. In ambito professionale, invece, siete un po’ titubanti.

Scorpione. Non mettete da parte i vostri sentimenti per gli altri. Seguite sempre il vostro cuore e non lasciatevi intimidire da nessuno. Dal punto di vista professionale ci sono delle novità in arrivo, occhi ben aperti.

Sagittario. Le previsioni dell’oroscopo del giorno 12 gennaio vi invitano a non risparmiarvi in amore. Se nutrite un sentimento per qualcuno non tenetevelo per voi e apritevi. Meglio un rimorso a volte.

Capricorno. Siete molto precisi sul lavoro e questa è una qualità che certamente vi sarà riconosciuta. Ad ogni modo, nella vita privata cercate di essere un po’ più flessibili e meno prevedibili.

Acquario. In ambito sentimentale vi sentite piuttosto appagati, tuttavia, cercate di non dare niente e nessuno per scontato. Dal punto di vista professionale, invece, sarete sommersi dagli impegni. Mantenete la calma.

Pesci. Giornata piuttosto turbolenta per quanto riguarda il lavoro. Molti di voi potrebbero trovarsi dinanzi un bivio e costretti a prendere una decisione piuttosto importante. In amore dovete osare un po’ di più.