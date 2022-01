Soleil Sorge vuole uscire dal GF VIP: l’appello disperato dopo la scoperta della crisi tra Alex e Delia (FOTO)

Questi non sono affatto momenti semplici per Soleil Sorge, la quale sembra pronta più che mai ad uscire dalla casa del GF Vip. La piega che ha preso la precedente puntata ha portato alla luce delle situazioni che stanno cominciando a stare strette all’influencer.

Proprio per tale ragione, dopo la messa in onda, ha avuto un crollo nervoso ed ha esortato il pubblico a mandarla via. Scopriamo nel dettaglio che cosa è successo e cosa è accaduto di così grave da spingere la giovane a reagire in questo modo.

L’insofferenza di Soleil al GF Vip

Soleil Sorge ha dichiarato di voler uscire dalla casa del GF Vip. A far traboccare il vaso sono state una serie di situazioni che si sono venute a palesare durante la messa in onda della precedente puntata del reality show. Tutto è iniziato nel momento in cui Alfonso Signorini ha mostrato un fotomontaggio fatto da un utente del web in cui Katia, Manila e Soleil venivano dipinte come tre streghe. In seguito, poi, ci ha pensato l’esito del televoto a far perdere lo scettro alla giovane influencer.

Il pubblico, infatti, ha decretato come preferita Nathalie Caldonazzo, lasciando Soleil senza parole. La ragazza si aspettava di essere nuovamente lei la preferita, specie perché era in nomination con persone non molto forti. Questo voltafaccia da parte del pubblico, dunque, ha spinto la protagonista ad avere un vero e proprio crollo nervoso. Proprio per tale ragione, la donna, nuovamente in nomination, ha chiesto di essere eliminata. (Continua dopo la foto)

La Sorge corre da Alex Belli?

Secondo molti, ad accentuare ulteriormente l’insofferenza di Soleil Sorge nei confronti del contesto del GF Vip è anche una notizia appena appresa su Alex Belli. Quest’ultimo, infatti, durante la puntata ha informato la sua ex compagna d’avventura che tra lui e Delia Duran ci fosse un periodo di pausa. La Sorge non sa che Delia venerdì entrerà in casa. Questa scoperta, dunque, potrebbe spingere ancor di più Soleil a decidere di abbandonare il reality show.

Intanto, le sue amiche, Manila e Katia, stanno provando a fare di tutto per farle cambiare idea. Contrariamente, invece, Gianmaria, le principesse e Miriana stanno facendo salti di gioia per l’immensa soddisfazione ottenuta. Secondo questi concorrenti il “regno” di Soleil è ormai capitolato, pertanto, alla ragazza non resta che abbassare la cresta.