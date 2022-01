Uomini e Donne spoiler 12 gennaio: Luca scopre di essere il nuovo tronista, la reazione

La puntata del 12 gennaio di Uomini e Donne sarà caratterizzata dal continuo della scelta di Roberta Giusti. Nella puntata dell’11, infatti, la produzione non è riuscita a mandare in onda tutto il momento conclusivo del percorso della tronista.

A tal proposito, nella messa in onda in questione assisteremo al momento in cui la ragazza comunicherà la sua decisione a Samuele, ma non solo. In tale occasione vedremo anche che Luca rientrerà in studio dopo aver letto il bigliettino che gli ha scritto Maria De Filippi. Vediamo nel dettaglio cosa accadrà.

Il continuo della scelta di Roberta nella puntata del 12 gennaio

Nella puntata di oggi di Uomini e Donne, mercoledì 12 gennaio, vedremo che Roberta Giusti comunicherà a Samuele di essere la sua scelta. La ragazza proseguirà con il suo discorso e, alla fine, lo informerà della sua decisione. Il corteggiatore, chiaramente, sarà molto emozionato, ma dopo essersi ripreso, darà la sua risposta alla giovane. Nel pieno rispetto delle aspettative, il protagonista risponderà in maniera affermativa, così una pioggia di petali rossi accompagnerà la conclusione del trono della ragazza.

Subito dopo, i due saluteranno e ringrazieranno tutti i presenti e poi andranno via. I colpi di scena, però, non finiscono qui. Dopo poco, infatti, rientrerà in studio Luca. Dietro le quinte il ragazzo ha letto il bigliettino che gli ha scritto Maria, al cui interno c’era la proposta di diventare il nuovo tronista del talk show pomeridiano. Il giovane, dunque, tornerà in studio e si mostrerà particolarmente titubante.

Colpi di scena e liti a Uomini e Donne

Ad ogni modo, dopo aver temporeggiato per un po’ di tempo, accetterà l’invito della padrona di casa, pertanto, si accomoderà sul trono al fianco di Matteo Ranieri. Una volta archiviato questo capitolo, dunque, si passerà alle vicende che riguardano gli altri protagonisti del talk show. Nella puntata del 12 gennaio di Uomini e Donne, infatti, vedremo come si è evoluto il percorso di Matteo.

Il giovane sta conoscendo soprattutto due corteggiatrici da cui è molto preso. In merito al trono over, invece, ci sarà spazio per parlare delle vicende che riguardano Biagio e Armando. I due sono tra i cavalieri più discussi del parterre, pertanto, le discussioni non mancheranno di certo. Pe Ida, invece, continua ad essere un periodo di secca. Dopo la fine della frequentazione con Diego, infatti, la Platano farà fatica ad aprirsi con un altro cavaliere.