Manila Nazzaro infrange il regolamento del GF Vip: che ha fatto e i provvedimenti (VIDEO)

Durante la messa in onda della puntata di ieri del GF Vip Manila Nazzaro ha infranto il regolamento del programma. Il tutto è avvenuto durante le nomination quando, improvvisamente, la donna ha fatto una cosa che non avrebbe assolutamente potuto fare.

In quel momento, però, il conduttore non si è reso conto dell’accaduto, in quanto la donna ha parlato così a voce bassa che è stato quasi impossibile udire le sue parole. Analizzando i filmati con calma, però, è palese la violazione di cui si è macchiata. Scopriamo cosa è successo e quali potrebbero essere i provvedimenti.

Come ha infranto il regolamento del GF Vip Manila

Ad infrangere il regolamento del GF Vip è stata anche Manila Nazzaro. Dopo Barù, il quale si è dilettato a fare la pipì nella piscina, cosa severamente vietata dagli autori, anche un’altra concorrente si è macchiata di un “peccato”. La protagonista di questo increscioso avvenimento è Manila Nazzaro. La donna è stata a fare le nomination palesi con altri compagni d’avventura. Nel momento in cui è rientrata in casa, però, si è lasciata andare a delle confidenze di troppo.

In particolar modo, la protagonista ha parlato con Katia Ricciarelli e le ha svelato tutto quello che era accaduto nella sala delle nomination. La concorrente ha esordito dicendo che Miriana avesse votato Soleil e viceversa. In seguito, ha raccontato che Manuel ha votato la Sorge, la quale ha ricevuto anche altre votazioni, sta di fatto che è finita in nomination. Sophie, invece, ha votato Manuel in quanto già conscia del fatto che il ragazzo sarebbe presto uscito dalla casa per problemi di salute. (Continua dopo il video)

Le possibili punizioni per la Nazzaro

Insomma, Manila Nazzaro ha spifferato proprio tutto ma, consapevole che stesse violando il regolamento del GF Vip, ha provato a non farsi scoprire. La donna ha provato a nascondere il labiale e poi ha parlato a voce bassissima. Malgrado i tentativi di “insabbiare” la faccenda, però, il pubblico da casa si è comunque reso conto di tutto.

La violazione è alquanto palese, pertanto, la dama dovrebbe ricevere una punizione esemplare. Alfonso Signorini si è spesso premurato con i concorrenti di non rivelare quanto accade in fase di nomination e Manila se n’è infischiata. Tra le punizioni potrebbe esserci una riduzione di budget, oppure una bella nomination d’ufficio per la donna. Al momento, però, la produzione non si è ancora sbilanciata.