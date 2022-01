GF Vip, Alex Belli va da Delia di nascosto infrangendo la quarantena? “Autori preoccupatissimi” (VIDEO)

La soap opera che vede come protagonisti Alex Belli e Delia Duran continua, anche dal di fuori del GF Vip. In queste ore, infatti, l’attore ha divulgato un retroscena inedito avvenuto dietro le quinte del programma, dopo la messa in onda della puntata di lunedì scorso.

Il tutto è stato rivelato durante un’intervista che il protagonista ha rilasciato a Casa Chi. Nello specifico, gli autori del programma sono andati nel panico dopo la puntata in quanto temevano che l’attore fosse andato da Delia in hotel facendole infrangere la quarantena. Ecco cosa è successo.

Retroscena su Alex e Delia dopo la puntata del GF Vip

Alex e Delia si sono visti dopo la puntata di lunedì del GF Vip? Questa è la domanda che in molti si stanno ponendo. A mettere questa pulce nell’orecchio è stato lo stesso Belli, che durante un’intervista ha svelato un retroscena inedito. Il giovane ha detto che dopo la scorsa puntata del reality show lui era furioso, in quanto non si aspettava che la sua donna annunciasse una pausa in diretta. Per tale ragione, una volta finita la puntata, il protagonista è scappato via senza salutare ed è divenuto irreperibile.

Gli autori hanno cominciato a tartassarlo di telefonate per sapere dove fosse finito. La maggior parte di loro ha cominciato a credere che Belli fosse andato in hotel dalla sua donna per avere un confronto diretto con lei. Questo, però, a causa del covid è severamente vietato, in quanto la donna è attualmente in quarantena cautelare per poter fare il suo ingresso trionfale in casa venerdì prossimo.

Gli autori del programma preoccupati

Dopo un momento di grande sgomento per gli autori del GF Vip, però, Alex ha negato di essere andato da Delia. L’attore ha detto che se era irreperibile era semplicemente perché stava provando a mettersi in contatto con la donna, senza ottenere da lei alcuna risposta. Questo, chiaramente, ha fomentato ulteriormente la sua rabbia. I giornalisti di Casa Chi, allora, hanno chiesto a Belli se si reputasse single adesso e cosa farebbe se la Sorge uscisse dal reality show.

Alex, allora, ha detto di non sentirsi single, ma semplicemente in una fase di sospensione. Mentre se Soleil dovesse uscire, lui avrebbe certamente piacere di rivederla. Sull’imminente ingresso in casa della Duran, invece, il compagno ha detto che è certo che la donna si ambienterà subito e, molto probabilmente, legherà sia con Manila sia con Miriana, donne con cui sembra avere molto in comune.