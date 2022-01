Pago svela chi sono i concorrenti del GF Vip denunciati, poi su Alfonso: “L’ho chiamato” ecco come ha reagito

Pago ha rilasciato un’intervista al magazine Chi, diretto da Alfonso Signorini, in cui ha fatto nomi e cognomi di tutti i concorrenti del GF Vip che sono stati da lui denunciati. Il cantante è stato un vero fiume in piena, sta di fatto che è apparso ancora molto turbato e nervoso per le accuse che sono state mosse contro la sua ex moglie Miriana Trevisan.

A tal proposito, il protagonista ha raccontato anche di una conversazione privata intercorsa tra lui e Alfonso Signorini subito dopo la messa in onda della puntata incriminata. Ecco qual è stata la reazione del conduttore.

Ecco chi sono i concorrenti del GF Vip denunciati

In queste ore, Pago ha rilasciato un’intervista al settimanale di Alfonso Signorini in cui ha parlato dei concorrenti del GF Vip che sono stati denunciati. In realtà, per il momento si tratta di una diffida, che il cantautore ha emanato contro tre protagonisti della casa. I diretti interessati sono, innanzitutto, Katia Ricciarelli e Soleil Sorge. Le due si sono rese protagoniste di frasi lesive della dignità della sua ex e alquanto offensive. In ballo, però, +è stato tirato anche Giacomo Urtis.

Quest’ultimo ha accusato Miriana di essere stata fidanzata con un uomo solamente per la sua posizione economica agiata. Da lui, infatti, pare fosse solita farsi fare regali molto costosi. Pago, allora, non ci ha più visto ed ha diffidato i tre protagonisti. Nel momento in cui Miriana uscirà dalla casa, poi, sarà lei a sporgere denuncia a suo nome contro queste persone.

Pago e la conversazione con Signorini

Nel corso dell’intervista, Pago ha raccontato di essere davvero furioso per le dichiarazioni fatte dai tre concorrenti del GF Vip. Questo soprattutto perché sul web in molti si sono scagliati anche contro suo figlio, nonché figlio di Miriana. Tale situazione, dunque, è divenuta per il cantante insostenibile, al punto che ha sentito l’immediato bisogno di intervenire per arginare il problema.

Inoltre, Pago ha anche raccontato che, una volta vista la puntata incriminata del GF Vip, ha immediatamente chiamato Alfonso Signorini. Il cantautore è stato un fiume in piena anche contro di lui, ma il conduttore ha saputo placare l’ira del protagonista ed è riuscito a farlo ragionare, almeno parzialmente. Adesso, dunque, i tre concorrenti denunciati non potranno più proferire parola sulla faccenda e il caso si risolverà nelle sedi opportune solo quanto tutti saranno usciti dal reality show.