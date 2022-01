Giulia De Lellis positiva al covid, l’influencer va nel panico e sparisce: ecco come sta (FOTO)

Poche ore fa, Giulia De Lellis ha annunciato di aver contratto il covid. L’influencer non ha preso affatto bene questa notizia, sta di fatto che nel giro di poco tempo è subito piombata nel caos.

La scoperta della positività è avvenuta in seguito a dei controlli, che è solita fare prima di iniziare dei nuovi lavori. Per il momento, dunque, le sue condizioni di salute sembrano essere stabili, ma il suo stato psicologico non lo è affatto. Scopriamo nel dettaglio che cosa ha detto.

Giulia scopre di avere il covid e va ne panico

Anche Giulia De Lellis è risultata positiva al covid. La ragazza ha pubblicato una Instagram Storie in cui ha raccontato ai suoi fan di come l’ha scoperto. La giovane ha esordito dicendo di essere solita effettuare tamponi antigenici rapidi con una frequenza piuttosto sostenuta. Essi sono sempre risultati tutti negativi. Tuttavia, in questi giorni ha deciso di effettuare un tampone molecolare per eccesso di zelo in quanto a breve avrebbe dovuto cominciare un nuovo progetto lavorativo.

Ebbene, proprio a seguito di ciò, ha appreso di essere positiva al virus che sta impazzando da due anni in tutto il mondo. Per il momento, pare che la protagonista non mostri sintomi gravi, tuttavia, da buona ipocondriaca quale è, Giulia è piombata subito nel caos. All’interno del post in questione, infatti, ha detto ai fan di stare davvero malissimo, ma soprattutto dal punto di vista psicologico pare.

La drastica decisione della De Lellis

Proprio per cercare di affrontare al meglio la faccenda, Giulia De Lellis ha deciso di allontanarsi dai social per un po’ di tempo, almeno fino a quando non guarirà dal covid. Per tale ragione, ha salutato i suoi fan e gli ha dato appuntamento ad un generico “a presto”. I numerosi followers, naturalmente, hanno cominciato a preoccuparsi per lei, sta di fatto che la stanno inondando di messaggi e di domande.

Al momento, però, come abbiamo già detto, le condizioni di salute della De Lellis non sembrano critiche, ma questa malattia è imprevedibile. Per questo motivo, non ci resta che attendere i prossimi giorni per saperne di più, sempre a patto che Giulia decida di rendere partecipi i fan di quello che le sta accadendo. Adesso sono diverse ore che il suo account è muto, quindi, bisogna aspettare per vedere se la situazione si evolverà.