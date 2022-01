Il Paradiso delle signore anticipazioni 14 gennaio: vecchia conoscenza torna allo shopping center

Venerdì 14 gennaio andrà in onda l’ultima puntata di questa settimana del Paradiso delle signore. In tale appuntamento alcuni nodi verranno al pettine, mentre altre questioni resteranno ancora da scandagliare.

In particolar modo, vedremo che al grande magazzino ci sarà il ritorno di un personaggio molto interessante. Umberto, invece, lascerà spiazzata Flora, al punto che la donna deciderà di tornare sui suoi passi.

Umberto fa un gesto estremo per Flora al Paradiso delle signore

Nel corso della puntata del 14 gennaio del Paradiso delle signore vedremo che zia Ernesta prenderà una decisione molto importante. La donna, infatti, annuncerà che presto andrà via da Milano. Intanto, Ezio riuscirà ad ottenere il certificato di morte di Gloria. Si tratta di una notizia molto positiva, in quanto senza tale documento il matrimonio con Veronica non si sarebbe mai potuto celebrare.

Su di un altro versante, poi, vedremo che a Villa Guarnieri ci saranno dei colpi di scena. Flora si preparerà ad andare via e questo genererà molto turbamento in Umberto. Il commendatore, allora, deciderà di compiere un gesto alquanto estremo. Nello specifico, scriverà una lettera alla donna, all’interno della quale le rivelerà tutto quello che prova per lei e non solo. All’interno di tale missiva ci potrebbe essere anche la confessione su quanto accaduto realmente al padre Achille Ravasi.

Grande ritorno nella puntata del 14 gennaio

Dinanzi tale gesto inaspettato, la giovane deciderà di tornare sui suoi passi. In particolare, sceglierà di non andare più via e la cosa farà tirare un sospiro di sollievo ad Umberto. Nel frattempo, nella puntata del 14 gennaio del Paradiso delle signore, vedremo anche che Maria scoprirà che Irene è alla ricerca di una nuova coinquilina. La ragazza ci rimarrà molto male del fatto che la sua amica abbia deciso di prendere questa decisione senza parlare minimamente con lei tenendola all’oscuro di tutto.

Al grande magazzino, intanto, Vittorio rivendicherà la decisione presa con gli americani e rimuginerà su quanto accaduto. La situazione comincerà a diventare sempre più intricata quando, improvvisamente, ci sarà un colpo di scena. Una vecchia conoscenza del Paradiso tornerà allo shopping center, ma di chi si tratterà mai? La persona in questione è Dante Romagnoli. Questo, chiaramente, darà luogo a nuove ed esilaranti dinamiche. Non ci resta che attendere le prossime puntate per scoprire tutto ciò che accadrà.