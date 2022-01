Oroscopo 13 gennaio 2022: Ariete verso una consapevolezza, Bilancia stressati

Secondo l’oroscopo del 13 gennaio, i nati sotto il segno del Leone non dovrebbero avere molte certezze. I Bilancia sono stanchi, mentre gli Scorpione devono tenere gli occhi aperti

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. Molti dei nati sotto questo segno hanno raggiunto delle consapevolezze molto importanti. Cercate di non essere troppo severi con voi stessi e lasciatevi il tempo di metabolizzare le situazioni che vi capitano.

Toro. L’Oroscopo del 13 gennaio esorta i nati sotto questo segno ad essere un po’ più lungimiranti per quanto riguarda le faccende di vita quotidiana. Non pensate solamente al presente.

Gemelli. Giornata di ripresa per quanto riguarda l’amore. Gli ultimi giorni potrebbero essere stati un po’ duri, tuttavia, a partire da oggi ci sarà un bel miglioramento. Interessanti risvolti anche dal punto di vista professionale.

Cancro. Le stelle tornano ad essere in aspetto positivo. In amore è importante essere sempre chiari e onesti. Per quanto riguarda la sfera professionale, invece, questo mese potrebbe chiudersi con un colpo di scena.

Leone. In amore vi sentite piuttosto tranquilli, forse fin troppo. I nati sotto questo segno hanno bisogno che, di tanti in tanto, la terra tremi un po’ da sotto i piedi altrimenti si corre il rischio di annoiarsi.

Vergine. In amore come in amicizia è necessario prestare molta attenzione. Cercate di essere presenti, ma allo stesso tempo non dovete essere asfissianti. In ambito professionale ci sono dei cambiamenti in arrivo.

Previsioni 13 gennaio da Bilancia a Pesci

Bilancia. I nati sotto questo segno sono un po’ stanchi. Sia dal punto di vista professionale sia sentimentale potreste cominciare ad avere dei momenti di cedimento. Ad ogni modo, cercate di non commettere gesti estremi.

Scorpione. L’Oroscopo del 13 gennaio vi invita ad essere cauti sul lavoro. Non tutte le persone che vi circondano potrebbero essere sincere nei vostri confronti. Dal punto di vista sentimentale, invece, attenti a qualche discussione di troppo tra oggi e domani.

Sagittario. Forse è giunto il momento di fare un po’ un bilancio delle situazioni che avete vissuto fino a questo momento. Nel tirare le somme cercate di guardare avanti con ottimismo.

Capricorno. L’oroscopo vi invita a non essere troppo severi con voi stessi. Se avete commesso qualche errore è del tutto normale, siete anche voi esseri umani. Non trascurate le persone care.

Acquario. Interessanti risvolti sul fronte dei sentimenti. Tra oggi e domani potreste ricevere una proposta molto interessante. Prima di accettarla ad occhi chiusi, però, valutate attentamente i pro e i contro.

Pesci. Buon momento per quanto riguarda le relazioni. Imparate ad essere equilibrati. Di solito vivete sulle montagne russe. Un giorno siete al settimo cielo, mentre il giorno dopo vi sentite di piombare nel baratro, meglio una via di mezzo.