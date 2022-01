GF Vip, Federica chiude con Gianmaria, lui piange disperato, ma la reazione di Katia è esilarante (VIDEO)

Una tra le neo-coppie nate all’interno della casa del GF Vip è già sfumata, stiamo parlando di quella formata da Federica e Gianmaria. La nuova arrivata aveva subito instaurato un legame con l’imprenditore napoletano, tuttavia, di punto in bianco, ha deciso di fare u drastico passo indietro.

La decisione repentina della donna ha destabilizzato parecchio Antinolfi, che infatti è scoppiato i lacrime disperato. Alcuni compagni d’avventura, però, proprio non riescono a prendere sul serio le sue reazioni. Le più critiche e perentorie sono state soprattutto Katia e Sophie. Vediamo cosa hanno detto.

La crisi di Gianmaria dopo la decisione di Federica

Federica ha deciso di chiudere la frequentazione con Gianmaria al GF Vip. Tra i due non c’è stato nulla di che, se non qualche bacio, tuttavia, Antinolfi pare davvero turbato dalla decisione della giovane. Il ragazzo, infatti, ha prima affrontato il discorso con lei ed ha provato in tutti i modi a mantenere il selfcontrol. A tal proposito, è stato molto diplomatico con la ragazza dicendo che non avrebbe fatto fatica a chiudere la conoscenza in quanto lui se non va prima a letto con una donna non riesce a legarsi.

Queste parole, che già di per sé hanno generato parecchio sgomento sul web, sono state subito contraddette poco dopo. In seguito, infatti, Gianmaria si è sfogato soprattutto con Manila ed è scoppiato in lacrime dicendosi disperato. La Nazzaro, poi, ha raccontato quanto accaduto ad alcune sue compagne d’avventura, le quali non hanno potuto fare a meno di ridere del coinquilino. (Continua dopo la foto)

Le concorrenti del GF Vip prendono in giro Antinolfi

Specie Katia Ricciarelli è scoppiata a ridere a crepapelle nel momento in cui ha appreso che Gianmaria fosse disperato per la decisione di Federica. La lirica, infatti, gli ha dato del ridicolo in quanto si innamora e “disinnamora” con una facilità disarmante. Della stessa opinione è stata anche Sophie. La giovane, infatti, parlando sempre con Manila e con Alessandro, ha detto che Gianmaria dovrebbe imparare a dosare un po’ di più le sue parole e emozioni.

Poco prima che Federica entrasse al GF Vip, infatti, Gianmaria si era dichiarato a Sophie e le aveva detto di essere quasi innamorato di lei. Dopo poco, poi, si è completamente aperto con Federica comportandosi allo stesso modo. Secondo i concorrenti, ma anche per il pubblico da casa, il giovane è davvero troppo superficiale.