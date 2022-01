Uomini e Donne, Roberta e Samuele dopo la scelta: il primo scatto insieme e commenti a caldo (FOTO)

Nella puntata del 12 gennaio di Uomini e Donne è andata in onda la parte conclusiva della scelta di Roberta, la quale è ricaduta su Samuele. I due, finalmente, dopo la messa in onda della puntata, hanno potuto prendere possesso dei loro social e pubblicare un primo scatto insieme.

Inoltre, subito dopo la scelta, la redazione del programma li ha raggiunti e li ha esortati ad esternare le prime emozioni a caldo. Scopriamo nel dettaglio quello che hanno rivelato.

Le prime parole di Roberta e Samuele dopo la scelta

Samuele e Roberta hanno lasciato Uomini e Donne insieme. Subito dopo la scelta, i due sono andati dietro le quinte per esprimere i loro primi pensieri dopo la grande emozione provata in studio. In tale momento, i due hanno detto di essere molto felici. L’ex corteggiatore ha detto che sapeva di essere fatto per stare con la Giusti e un po’ credeva anche di meritarsi questo lieto fine. Malgrado questo, però, fino all’ultimo momento ha temuto e creduto di non essere lui la scelta.

La ragazza, dal canto suo, non ha potuto fare a meno di esternare tutta la sua gioia. Grazie a Samuele, infatti, riesce a tirare fuori il meglio di sé, in quanto lui sembra completarla perfettamente. Mentre chiacchieravano, i due hanno stappato una bottiglia di spumante ed hanno cominciato a brindare. In seguito, poi, Roberta ha detto di provare una sensazione molto strana, ma allo stesso tempo bellissima. (Clicca qui per il video)

La prima foto insieme dopo Uomini e Donne

Ricordiamo che la scelta di Roberta e Samuele è stata registrata a Uomini e Donne i giorno 16 dicembre. Solo oggi, però, il tutto è andato in onda, pertanto, solo in queste ore i due ragazzi hanno potuto condividere qualche contenuto sui loro profili social. A distanza di quasi un mese dal lieto evento, i due sono ancora felicemente insieme. La prima foto che li immortala, infatti, è stata scattata da Ciprian, la scelta di Andrea Nicole.

Il giovane ha fotografato la neo-coppia di spalle intenta a guardare la puntata della loro scelta. Moltissimi sono stati i commenti dei fan, i quali si sono congratulati con i due ragazzi ed hanno augurato loro ogni bene. A quanto pare, sono davvero in molti a credere nel loro rapporto. Tuttavia, per sapere come andrà realmente a finire non ci resta che attendere.