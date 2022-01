Uomini e Donne spoiler 13 gennaio: Gemma ricomincia da zero, Luca si ambienta

Giovedì 13 gennaio andrà in onda una nuova puntata di Uomini e Donne. In tale occasione assisteremo all’inizio di una nuova registrazione, precisamente quella del 17 dicembre. Come di consueto, dunque, non si potrà che partire da Gemma Galgani.

La donna ha subito una batosta non indifferente, che nelle scorse puntate le ha provocato anche un piccolo malore. Al trono classico, invece, Luca farà il suo ingresso trionfale come nuovo tronista. Ecco cosa accadrà.

Gemma parte da zero a Uomini e Donne

Nel corso della puntata del 13 gennaio di Uomini e Donne vedremo che sarà dato molto spazio a Gemma. La dama bianca nella prima messa in onda dell’anno si è mostrata profondamente adirata e provata per aver scoperto da una donna che Leonardo l’ha solo presa in giro. Le cose di cui è venuta a conoscenza la dama sono piuttosto pesanti, per tale motivo, la Galgani continuerà ad essere piuttosto scossa. Nella puntata di oggi, dunque, vedremo che la donna sarà ancora provata, ma nonostante tutto deciderà di mettersi nuovamente in gioco.

Malgrado tutte le delusioni subite in tutti questi anni, Gemma continua a nutrire la speranza che un giorno possa scendere per lei il cavaliere giusto che se la porterà via. In attesa che questo accada, però, per la donna continuerà ad essere una valle di lacrime. In studio, chiaramente, non mancheranno gli interventi di Gianni e Tina che non potranno fare a meno di commentare le recenti dinamiche.

Luca esordisce nella puntata del 13 gennaio

Al trono classico, invece, nella puntata di ieri è andata in onda la parte conclusiva della scelta di Roberta. In tale occasione, Maria De Filippi ha chiesto a Luca, la non scelta della ragazza, di diventare il nuovo tronista della trasmissione. Lui, dopo aver temporeggiato per un po’ di tempo, alla fine ha accettato, pertanto, nella puntata del 13 gennaio di Uomini e Donne lo vedremo per la prima volta sedersi sulla tanto agognata poltrona rossa.

In tale occasione comincerà ad ambientarsi un po’ in queste nuove vesti e conoscerà le prime corteggiatrici. Matteo, invece, proseguirà le sue conoscenze, soprattutto con Martina e Federica. Tornando al trono over, invece, non mancheranno i continui battibecchi con Biagio, il quale ha cominciato a conoscere una nuova donna, ma gli opinionisti non credono alla veridicità dei suoi sentimenti. Occhi puntati, poi, anche su Armando, che fino a questo momento non è stato ancora nominato.