GF Vip, Giacomo Urtis svela: “Sono stato con un uomo molto noto, con tatuaggi e finito in galera” è proprio lui… (VIDEO)

Giacomo Urtis si è reso protagonista di una confessione inaspettata nella casa del GF Vip. Il giovane si è lasciato prendere da un momento di euforia insieme a Barù e ad altri protagonisti quando, improvvisamente, ha cominciato a svelare dettagli intimi della sua vita privata.

Il chirurgo, infatti, ha detto di essere stato sposato per tre anni con una donna, cosa di cui nessuno era a conoscenza, ma non solo. In seguito ha detto di essere tato per molto tempo anche con un uomo molto noto, con tatuaggi e finito in galera. Di chi si tratterà? Gli indizi conducono verso un’unica persona.

Giacomo Urtis ha avuto una storia con un vip molto famoso

La notte appena trascorsa è stata piuttosto movimentata all’interno della casa del GF Vip, specie per alcune dichiarazioni fatte da Giacomo Urtis. Il concorrente, infatti, si è lasciato andare a delle confidenze molto intime inerenti la sua vita privata. In primo luogo, il giovane ha spiegato di non essere stato sempre gay. Un po’ di anni fa, infatti, sposò una donna con la quale ebbe una relazione durata 3 anni. Ad un certo punto, però, sul suo cammino incontrò un uomo molto famoso di cui si innamorò perdutamente.

L’incontro tra i due avvenne in un aeroporto e Giacomo riconobbe la persona in questione dai tatuaggi molto evidenti presenti sulle sue braccia. Tra i due, dunque, nacque una relazione durata diverso tempo. Essa fu interrotta in quanto quest’uomo misterioso finì in galera. Malgrado questo, però, Urtis non si è mai separato da lui, sta di fatto che lo andava a trovare ogni mese in carcere. Adesso per fortuna è uscito.

Ecco chi sarebbe l’uomo citato al GF Vip

Ma chi sarà l’uomo del mistero? Un altro dettaglio rivelato da Giacomo Urtis al GF Vip è che tale persona è stata anche sposata per un determinato periodo di tempo. Dinanzi queste dichiarazioni, i compagni d’avventura sono rimasti senza parole. A rendere alquanto inequivocabile la situazione è stata Sophie Codegoni. La ragazza, infatti, ha dichiarato di essere stata spesso a casa di questa persona insieme a Giacomo.

Diverse volte notava che i due si baciassero, tuttavia, non andava all’idea che dietro potesse esserci una relazione. Tutti questi indizi, dunque, stanno conducendo verso un unico nome. Sul web sono tutti convinti che la persona in questione sia Fabrizio Corona. Al momento, però, non c’è stata nessuna conferma da parte del diretto interessato.