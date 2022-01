Il Paradiso delle signore trama 17 gennaio: Veronica ha dei dubbi su Ezio e Gloria

Lunedì 17 gennaio 2022 andrà in onda una nuova puntata de Il Paradiso delle signore. In tale occasione vedremo che Veronica si mostrerà molto sospettosa nei confronti del suo compagno Ezio. Inoltre, la donna comincerà ad avere dei sospetti anche su Gloria.

Tina, dal canto suo, tornerà dalla Svizzera dopo la delicata operazione a cui si è sottoposta. Come starà adesso? Inoltre, Dante Romagnoli, tornato da poco in città, avrà una proposta per Vittorio Conti.

I dubbi di Veronica su Ezio nella puntata del 17 gennaio

Nel corso della puntata del 17 gennaio del Paradiso delle signore vedremo una Veronica molto sospettosa. La donna comincerà a temere che il suo compagno le stia nascondendo qualcosa di molto importante e serio. Per tale ragione, non potrà fare a meno di scrutare con maggiore attenzione l’uomo. Ad un certo punto, poi, beccherà anche Ezio a parlare con Gloria e i suoi dubbi diventeranno delle certezze. I due le stanno tenendo nascosto qualcosa e lei si mostrerà assolutamente determinata a scoprire tutto.

Malgrado questo, però, la donna riuscirà a mantenere il controllo e a non permettere a nessuno di leggere la sua preoccupazione nei suoi occhi. Su di un altro versante, poi, vedremo che Dante Romagnoli è tornato a Milano con un obiettivo ben preciso. L’uomo vuole fare una proposta lavorativa a Vittorio. La faccenda riguarda gli affari con gli americani, pertanto, non ci resta che attendere per scoprire che cosa l’uomo avrà in mente.

Il ritorno di Tina al Paradiso delle signore

In merito a Gemma, invece, la ragazza ha deciso di accettare di incontrare la contessa Adelaide per parlare della faccenda inerente l’equitazione. La contessa, dal canto suo, manifesterà l’intenzione di mettere alla prova la giovane per testare effettivamente le sue doti e qualità da cavallerizza. Nella puntata del 17 gennaio del Paradiso delle signore, inoltre, vedremo anche che Tina farà rientro a Milano dalla Svizzera dopo essersi sottoposta all’operazione.

La giovane sarà molto contenta, soprattutto perché tutto è andato a buon fine. La gioia in casa Amato sarà tangibile, anche per Armando. L’uomo, infatti, sarà contento non solo per Tina, ma anche perché finalmente potrà riabbracciare Agnese. In seguito, poi, vedremo che Veronica noterà qualcosa di molto strano che riguarda Ezio e Gloria. Questo, chiaramente, non farà che acuire ancora di più i sospetti che già nutre da un po’ di tempo.