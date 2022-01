Andrea Grisolia: la storia di un self-made man

Quella di Andrea Grisolia è una storia di successo, una storia collegata in massima parte all’azienda Keep UP. Si tratta di un’azienda che versava in cattive acque e che Grisolia è riuscito a riportare in piena espansione grazie alla sua forza di volontà e al suo coraggio. Keep UP è un’azienda che si pone l’obiettivo di erogare servizi dedicati a diversi settori. Il suo punto di vista, oltre a tenere conto delle tendenze del mercato, è quello di ascoltare al massimo le esigenze del cliente. Ci sono storie che colpiscono per le competenze e l’esperienza di persone che riescono a sfidare tutto e che partendo da zero arrivano a conquistare degli obiettivi significativi.

Qual è la storia di Andrea Grisolia

Keep UP di Andrea Grisolia è un’azienda specializzata nell’erogazione di servizi in outsourcing dedicati, personalizzati ed integrati per i settori privati e della Pubblica Amministrazione. Nella storia di questa azienda si sono incontrate alcune difficoltà, che sono state superate grazie alle competenze e all’esperienza di Andrea Grisolia.

Lui è un giovane coraggioso imprenditore che per 20 anni si è occupato di maturare esperienze lavorando in imprese che si occupavano di consulenza aziendale. Il suo esempio dimostra come spesso nel condurre un’attività manageriale all’interno di un’azienda ci vogliano soltanto coraggio e desiderio di portarsi avanti.

Naturalmente Andrea Grisolia dal punto di vista della formazione non partiva da zero, ma portava con sé un bagaglio di conoscenze e di competenze che lo hanno aiutato a fare in modo che Keep UP si potesse risanare, soprattutto dal punto di vista economico.

Anche se in fin dei conti non si trattava soltanto di economia, perché quello che conta, come ci dimostra la storia di Andrea Grisolia, all’interno del mondo imprenditoriale è la componente organizzativa che si basi su innovazioni a livello manageriale.

Il concetto di Facility Management

Oggi alle aziende che operano nella nostra epoca si pongono tante sfide, che, come ci dimostra l’esperienza di Grisolia, possono essere facilmente affrontate basandosi sul concetto di Facility Management. Tutto sta nel riuscire a mettere in atto la possibilità di gestire lo spazio aziendale in maniera più funzionale, senza comunque aumentare i costi per l’impresa stessa. Molti sono gli aspetti che vengono compresi nel concetto di Facility Management, a partire dalla gestione degli impianti per finire con i servizi di manutenzione.

Andrea Grisolia, con la sua storia di rilevazione della Keep UP, è riuscito a dimostrare che ormai questa concezione aziendale si sta affermando sempre di più. Se prima era più sviluppata a livello internazionale, adesso la concezione del Facility Management è adottata anche di più nel contesto italiano.

Oggi le sfide sono tante che si pongono di fronte alle aziende e se un’impresa vuole portare avanti un progetto di business deve fare i conti con la grande crisi economica che stiamo affrontando a livello globale.

Inoltre Grisolia, per portare avanti la sua storia di successo, ha subito messo l’accento sull’analisi dei meccanismi di mercato, rilevando che spesso questi non sono molto funzionali e che quindi possono rappresentare un vero ostacolo per lo sviluppo aziendale.

Andrea Grisolia è l’esempio di un imprenditore di successo che, partendo da zero, è riuscito a conquistare obiettivi molto impegnativi che certo hanno richiesto molto coraggio. Ma un vero self made man non deve arrendersi, perché sa benissimo come i suoi sforzi possano arrivare alla conquista di mete che alle persone comuni sembrerebbero impossibili da raggiungere.

L’importanza e l’impegno di Andrea Grisolia come self made man, nell’aiutare un’azienda come Keep UP, assumono un esempio davvero incredibile di come, se si è mossi da vero coraggio, si possa riuscire a costruire una realtà aziendale forte e in completa espansione.