Elisabetta Gregoraci sul ritorno di fiamma con Flavio Briatore: “Era inevitabile…” poi la verità sulla clausola

Elisabetta Gregoraci ha rilasciato un’intervista al magazine Oggi in cui ha parlato delle voci secondo cui tra lei e Flavio Briatore sia in atto un ritorno di fiamma. La donna ha spiazzato tutti dicendo che giungere a queste conclusioni era inevitabile.

In seguito, poi, ha parlato anche della presunta clausola che la vincola all’ex marito, dei suoi numerosi spasimanti, del rapporto con suo figlio e di alcuni progetti lavorativi in ballo. Scopriamo nel dettaglio tutto quello che ha rivelato.

Elisabetta parla del rapporto con Flavio Briatore

Nel corso di una recente intervista, Elisabetta Gregoraci ha parlato del presunto ritorno di fiamma con Flavio Briatore. I due hanno trascorso praticamente tutte le feste insieme, tra viaggi in hotel di lusso e scampagnate. Il tutto, chiaramente, per permettere al figlio Nathan Falco di trascorrere questi giorni di festa sia con la madre sia con il padre. La vicinanza tra i due, però, ha generato subito dei sospetti nei numerosi fan che li seguono.

Proprio per tale motivo, la Gregoraci ha preferito fare un po’ di chiarezza. La donna, infatti, ha dichiarato che era inevitabile che la gente pensasse subito ad un ritorno di fiamma, tuttavia, la verità è un po’ diversa. La showgirl ha detto di avere con Flavio un rapporto un po’ atipico, in quanto passano moltissimo tempo insieme, si stimano molto e si vogliono bene, anche se non c’è un rapporto sentimentale vero e proprio.

La Gregoraci sulla clausola, gli spasimanti e il lavoro

Tra di loro c’è soprattutto tanto rispetto e la volontà di garantire al figlio una vita serena e tranquilla. Svelati gli altarini del rapporto con Flavio Briatore, poi, Elisabetta Gregoraci ha parlato anche della presunta clausola contrattuale che le impedirebbe di stare con altri uomini. La donna ci ha tenuto a precisare che è tutto falso e che lei non avrebbe mai accettato di firmare una cosa simile.

In seguito, poi, ha menzionato i numerosi spasimanti ed ha detto che è solita ricevere fiori, lettere e pensieri gentili da parte degli uomini che l’ammirano. Ad ogni modo, al momento nella sua vita non c’è ancora un uomo, cosa che Nathan apprezza molto in quanto vuole la madre tutta per sé. Sul lavoro, infine, Elisabetta ha detto che anche se due programmi a cui avrebbe dovuto prendere parte sono stati cancellati, i suoi impegni professionali continuano ad essere tanti.