Fabrizio Corona replica alle dichiarazioni di Giacomo Urtis sulla loro relazione: “Era il nostro segreto…” (FOTO)

In queste ore sta impazzando sul web la notizia secondo cui Giacomo Urtis e Fabrizio Corona hanno avuto una relazione. Il concorrente del GF Vip ha sganciato una vera e propria bomba in quanto ha rivelato di essere andato a letto con un uomo molto famoso, che è stato in galera ed p pieno di tatuaggi.

Anche se il nome di Corona non è mai saltato fuori, i riferimenti sono stati alquanto palesi. La conferma circa l’identità dell’uomo misterioso è stata data direttamente da Fabrizio, che infatti ha commentato le dichiarazioni di Urtis.

Le dichiarazioni di Giacomo Urtis

Un po’ di ore fa Giacomo Urtis si è sfogato con alcuni compagni d’avventura ed ha dichiarato di aver avuto una relazione con Fabrizio Corona. Il giovane non ha risparmiato i dettagli più intimi del loro rapporto sta di fatto che ha rivelato di aver avuto quasi un rapporto a tre con Corona e la sua compagna dell’epoca. Sophie Codegoni è rimasta senza parole dinanzi queste confessioni, in quanto non si aspettava minimamente che tra i due ci fosse stato del tenero.

Ad ogni modo, per diverse ore sul web non si è fatto altro che parlare della faccenda e fare ipotesi su chi potesse essere l’uomo tirato in ballo dal chirurgo. La maggior parte delle persone è giunta alla conclusione che si trattasse proprio dell’ex paparazzo e, in effetti, avevano tutti ragione. Fabrizio, infatti, ha confermato in toto le dichiarazioni del concorrente del GF Vip e non solo.

La risposta di Fabrizio Corona

Fabrizio Corona ha pubblicato sul suo profilo Instagram un’immagine che ritrae lui e Giacomo Urtis intenti ad abbracciarsi e a scambiarsi delle effusioni. Al di sotto della foto, poi, l’ex paparazzo ha voluto inserire una piccola didascalia, in cui ha definito Giacomo il suo unico vero e grande amore della sua vita. Ad ogni modo, forse, avrebbe preferito che la faccenda non saltasse fuori, sta di fatto che ha aggiunto che questo era il loro segreto e tale doveva rimanere.

Corona, poi, ha aggiunto anche un cuore rosso proprio per manifestare pienamente il suo grande amore nei confronti del chirurgo. Ogni parola detta da Giacomo, dunque, pare sia assolutamente vera. Adesso non ci resta che attendere per vedere in che modo argomenterà Giacomo questa situazione.