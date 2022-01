GF Vip, Jessica fa una proposta indecente ad Alessandro, Sophie diventa una furia: “Spacco tutto”

In queste ore, nella casa del GF Vip si sono venute a creare delle dinamiche piuttosto particolari. Nello specifico, Jessica ha fatto una battuta di troppo con Alessandro e Sophie ha perso il controllo.

La giovane, infatti, si è lasciata andare ad uno sfogo sia con Basciano sia con Soleil e non è escluso che molto presto possa parlare anche con la diretta interessata. Scopriamo nel dettaglio che cosa è successo.

La battuta piccante di Jessica ad Alessandro

L’atteggiamento e le continue battute di Jessica nei confronti di Alessandro stanno cominciando a destare malcontento in Sophie. La goccia che ha fatto traboccare il vaso, però, pare sia stata una frase alquanto spinta che la Selassiè ha confidato a Basciano. Nello specifico, la ragazza gli ha detto di averlo sognato più volte e che nel sogno lui le chiedeva di andare a letto insieme. Queste battute per Sophie sono davvero eccessive. Lei tiene molto al valore dell’amicizia, pertanto, non si sognerebbe mai di comportarsi in questo modo con il ragazzo di una sua amica o di dire certe cose.

Pertanto, la giovane si è sfogata con Alessandro. Quest’ultimo, invece di provare a sedare la situazione, però, pare abbia alimentato il fuoco facendo altre confessioni. In particolar modo, ha detto alla sua interlocutrice di essere convinto che la principessa sia ancora interessata a lui. Questo, chiaramente, non ha fatto altro che infastidire ancor di più l’ex tronista di Uomini e Donne.

La furia di Sophie al GF Vip

La ragazza è arrivata addirittura a dire di aver raggiunto quasi il limite e presto potrebbe sbottare duramente contro la sua amica. La Codegoni ci ha tenuto a precisare che lo scontro potrebbe prendere anche una piega estrema in quanto lei quando s’infuria spacca tutto. Dopo essersi sfogata con Alessandro, Sophie è andata anche da Soleil a parlare male di Jessica. La ragazza ha detto di non sopportare più l’atteggiamento dell’amica.

Soleil, dal canto suo, ha voluto spezzare una lancia in favore della principessa dicendo che, secondo il suo punto di vista, le battute di Jessica siano fatte solamente per sdrammatizzare la situazione e non perché vorrebbe realmente sottrarre Alessandro a Sophie. Ad ogni modo, la Codegoni non si è affatto calmata, pertanto, non è escluso che molto presto possano nascere delle dinamiche alquanto interessanti.