GF Vip, l’ex di Soleil e suo fratello in trattativa per entrare in casa: ecco chi sono (FOTO)

La seconda parte di questa edizione del GF Vip è ufficialmente iniziata e, a quanto pare, in casa potrebbero esserci ancora nuovi ingressi, tra cui quelli di due fratelli, di cui uno è l’ex di Soleil. I due ragazzi in questione sono noti al pubblico Mediaset per aver partecipato a Uomini e Donne a ad altri reality show.

Di chi stiamo parlando? Di Luca e Gianmarco Onestini. A sganciare questa bomba è stata una pagina di gossip presente su Instagram e la notizia è stata condivisa anche dall’influencer Deianira Marzano, la quale ci ha aggiunto qualche dettaglio in più. Vediamo che cosa è emerso.

Il possibile ingresso dell’ex di Soleil al GF Vip

Nella puntata del 14 gennaio entrerà nella casa del Grande Fratello Vip Delia Duran. Si tratta di uno degli ingressi più attesi, in quanto in molti sono curiosi di capire quali dinamiche la donna creerà in casa. Nell’ultimo collegamento ha annunciato ad Alex Belli di volersi prendere una pausa, pertanto, è molto probabile che in casa ne combinerà delle belle. Ad ogni modo, questo potrebbe non essere l’ultimo ingresso, come inizialmente si era ipotizzato.

Dopo di lei potrebbero varcare la soglia della porta rossa del GF Vip i fratelli Luca e Gianmarco Onestini e ricordiamo che il primo è l’ex di Soleil Sorge. I due, infatti, si sono conosciuti all’interno del programma Uomini e Donne e sono usciti insieme. La loro storia, però, è capitolata nel momento in cui la Sorge lo ha mollato, probabilmente dopo averlo tradito. Gianmarco, invece, ha preso parte ad una precedente edizione del GF Vip, ma non è mai riuscito a creare molte dinamiche.

In che rapporti sono Soleil e Luca

L’ingresso dell’ex di Soleil all’interno della casa del GF Vip potrebbe creare un bel po’ di dinamiche. Questo soprattutto perché i due non si sono lasciati sicuramente in un clima sereno e tranquillo. Considerando che pare che di mezzo ci sia stato un tradimento, Luca potrebbe nutrire ancora un po’ di risentimento.

Ad ogni modo, stando a quanto riportato anche da Deianira, al momento è tutto il fase di trattativa, pertanto, non vi è alcuna conferma definitiva. Sul web, intanto, il pubblico è diviso in due. Da un lato ci sono quelli che desiderano vedere i due protagonisti varcare la soglia della porta rossa, mentre dall’altro c’è chi ritiene che i due siano noiosi e che, pertanto, non siano adatti al programma.