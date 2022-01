Il Paradiso delle signore spoiler 18 gennaio: Dante colpito da Flora, Veronica fa una scoperta

Gli spoiler della puntata del 18 gennaio del Paradiso delle signore rivelano che Dante si imbatterà improvvisamente in Flora e ne rimarrà profondamente colpito. Ad ogni modo, la donna non sembra essere disponibile sul mercato.

Su di un altro versante, poi, vedremo che i dubbi di Veronica sul rapporto tra Ezio e Gloria si faranno sempre più forti. La donna, infatti, arriverà a fare una scoperta sul loro conto. Vediamo cosa accadrà.

Dante colpito da Flora al Paradiso delle signore

Nel corso della puntata di martedì 18 gennaio del Paradiso delle signore vedremo che Veronica sarà sempre più convinta che suo marito le stia nascondendo qualcosa. Finalmente, dunque, si renderà conto delle bugie che l’uomo le ha raccontato. Gloria, dal canto suo, si preparerà per lasciare Milano per un po’ di tempo. La donna dovrà andare a Firenze per questioni lavorative e nel frattempo si premurerà con Tina di sostituirla al grande magazzino.

L’allontanamento di Gloria, però, non servirà a placare i dubbi e le incertezze di Veronica. Più tardi, poi, vedremo che Dante Romagnoli, che ormai sta circolando da un po’ di tempo nello shopping center, si imbatterà in Flora. L’uomo rimarrà piacevolmente colpito dalla donna, tuttavia, subito verrà messo in guardia. A palesargli la situazione sarà Agnese, la quale gli confesserà i trascorsi esistenti con Vittorio.

Confronto tra Veronica e Ezio nella puntata del 18 gennaio?

Beatrice, dal canto suo, sarà una perfetta confidente per suo cognato. La donna, infatti, esorterà Vittorio a non rimuginare più sul passato e a guardare avanti con ottimismo nella propria vita. Intanto, nella puntata del 18 gennaio del Paradiso delle signore vedremo anche che per Gemma giungerà il fatidico momento. La giovane, infatti, andrà a colloquio da Adelaide, la quale vuole testare le sue qualità prima di affidarle il ruolo di cavallerizza ufficiale del circolo.

Per Gemma, naturalmente, salire nuovamente in sella sarà un’emozione incredibile, ma allo stesso tempo sarà pervasa anche dalle molte paure. Successivamente, poi, Stefania andrà da suo padre Ezio e comincerà a parlargli di Gloria. Alla conversazione parteciperà anche Veronica, la quale proprio non potrà fare a meno di mostrarsi alquanto infastidita dall’argomento. Ezio noterà qualcosa di strano, pertanto, chiederà alla donna di palesargli quale sia il problema. Cosa farà Veronica? Affronterà la vicenda una volta per tutte o continuerà a far finta di niente proseguendo nelle sue ricerche?