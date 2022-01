Francesco Chiofalo finisce in ospedale: “Dopo una risonanza magnetica hanno trovato…” (FOTO)

In questi giorni, Francesco Chiofalo ha fatto spaventare i suoi fan pubblicando un video dall’ospedale San Camillo di Roma. Considerando i suoi pregressi patologici, di conseguenza, i suoi follower si sono immediatamente preoccupati.

Dopo un po’ di mistero sulla faccenda, poi, il giovane è tornato sui social per raccontare in maniera dettagliata cosa gli sia successo. Scopriamo nel dettaglio che cosa gli è successo.

Perché Francesco Chiofalo è in ospedale

L’inizio di quest’anno non è stato propriamente roseo per Francesco Chiofalo, il quale si è trovato a dover affrontare una situazione un po’ sgradevole in ospedale. Il personal trainer ha pubblicato prima delle Instagram Stories in cui ha mostrato l’esterno e poi l’interno di una struttura sanitaria. In tali filmati il giovane è apparso piuttosto preoccupato. Ad ogni modo, nelle Stories successive il protagonista ha pubblicato dei contenuti con dei chiarimenti più espliciti.

Nella clip in questione, infatti, si vede Francesco intento a sottoporsi ad un esame medico. Al di sotto del video, poi, è presente una didascalia all’interno della quale sono state fatte alcune specifiche. Francesco ha spiegato di essersi sottoposto ad una risonanza magnetica di routine dalla quale, però, sono emerse delle cose inaspettate. I medici hanno rilevato la presenza di una grossa cisti posizionata all’interno del setto nasale.

Cosa accadrà adesso e aggiornamenti

Tale corpo si è insediato tra le adenoidi e questo implica una grave ed importante difficoltà respiratoria. Tale condizione ha spinto i medici dell’ospedale a disporre per Francesco Chiofalo un immediato intervento chirurgico. A seguito dell’operazione tale tessuto verrà analizzato mediante la biopsia per capirne la reale entità. Ricordiamo che Francesco è reduce di un tumore al cervello al quale si è operato alcuni anni fa e che ha inficiato molto sulle sue condizioni di salute.

Proprio in virtù di questa delicata situazione pregressa, i medici hanno ritenuto opportuno fare dei controlli approfonditi per scongiurare ogni tipo di problema serio. Al momento, Francesco si è un po’ allontanato dai social nell’attesa di effettuare questa operazione e di scoprire quale sarà l’esito. Intanto, i suoi fan gli stanno facendo sentire tutta la loro vicinanza e il loro affetto. Anche l’influencer Amedeo Venza ha voluto spendere qualche parola per l’amico facendogli l’augurio che tutto possa risolversi nel giro di poco tempo.