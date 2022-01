Uomini e Donne spoiler 17 gennaio: coma va tra Gemma e Stefano, brutte notizie al trono classico

Nel corso della puntata di lunedì 17 gennaio di Uomini e Donne assisteremo a nuove ed esilaranti discussioni. Dopo la messa in onda della puntata di venerdì, durante la quale c’è stato un confronto molto acceso tra Armando Incarnato e l’opinionista del giorno Teresanna Pugliese.

Ad ogni modo, anche nella prossima messa in onda non mancheranno i momenti di discussione e di confronto. La puntata in questione dovrebbe essere la prima registrata dopo le vacanze di natale. Scopriamo cosa è emerso.

Anticipazioni trono over Uomini e Donne

Gli spoiler della puntata del 17 gennaio di Uomini e Donne rivelano che al centro dell’attenzione dovrebbe esserci nuovamente Gemma. La dama ha da poco chiuso la relazione con Leonardo, in quanto si è resa conto che il protagonista la stesse prendendo solo un giro. Dopo la drastica chiusura, poi, un nuovo spasimante ha cominciato a ronzare attorno alla dama bianca, la persona in questione si chiama Stefano, un nuovo arrivato che ha mostrato un certo interesse per la torinese.

La donna, però, ha sempre mostrato delle remore nei suoi confronti in quanto non sente un trasporto tale da consentirle di aprirsi totalmente. Inoltre, dopo la cocente delusione vissuta con Leonardo, non si sente pronta a cimentarsi in una nuova relazione. Proprio per tale ragione, tra i due ci sono stati già dei disguidi che, probabilmente, continueranno anche anche nella puntata di lunedì.

Spoiler trono classico 17 gennaio

Inoltre, occhi puntati anche su Biagio, il quale sta conoscendo una nuova dama, con la quale le cose non stanno andando molto bene. In merito al trono classico, invece, nella puntata del 17 gennaio di Uomini e Donne ci sarà una brutta notizia per i telespettatori. In molti credevano che presto sarebbero state presentate le nuove troniste del talk show pomeridiano ma, purtroppo, così non è stato.

Nella messa in onda di lunedì, dunque, non ci sarà nessun nuovo volto femminile a sedere sulla tanto agognata sedia rossa. Il pubblico, dunque, dovrà accontentarsi delle dinamiche che riguardano i due uomini. Matteo sta conoscendo due corteggiatrici in particolare, mentre Luca è alle prime armi. Molto probabilmente, nella puntata in questione vedremo in che modo il giovane si sarà approcciato alle sue nuove corteggiatrici. Non ci resta che attendere l’appuntamento di lunedì per scoprire tutto quello che accadrà.