Oroscopo 16 gennaio 2022, classifica, Cancro in ripresa, Capricorno ancora giù

Secondo l’oroscopo del 16 gennaio, i nati sotto il segno del Cancro si riprenderanno in ambito sentimentale. Per i Sagittario ci sono cambiamenti turbolenti in arrivo, mentre gli Ariete sono in splendida forma.

Oroscopo dei primi sei segni

1 Ariete. I nati sotto questo segno sono davvero in splendida forma. Difficilmente vi lascerete scalfire dalle faccende che non vi riguardano da vicino. Questo non è egoismo, ma semplicemente istinto di sopravvivenza.

2 Gemelli. Le previsioni dell’oroscopo del giorno 16 gennaio invitano i nati sotto questo segno ad essere intraprendenti. Anche se un obiettivo vi sembra apparentemente irraggiungibile non dovete arrendervi, perché nulla è mai detto.

3 Acquario. Buon momento per quanto riguarda le coppie. In ambito sentimentale siete molto audaci e desiderate sempre stare al centro dell’attenzione. Per quanto riguarda il lavoro, invece, la prossima settimana sarà molto impegnativa.

4 Scorpione. Giornata piena di amore quella di oggi. Cercate di dedicare la maggior parte del vostro tempo alle persone che amate e a cui tenete di più Sul lavoro prendetevi una piccola pausa se potete, almeno in questa domenica.

5 Vergine. In ambito sentimentale vi sentite molto tranquilli. Per quanto riguarda la sfera delle amicizie, invece, bisogna prestare attenzione in quanto non tutti sono sinceri come vogliono far credere. Occhi ben aperti anche sul lavoro.

6 Cancro. A partire da oggi i nati sotto questo segno cominceranno a stare decisamente meglio dal punto di vista delle emozioni. Imparate a gestire meglio il vostro tempo libero dedicandolo solamente alle persone a cui tenete davvero.

Previsioni astrali 16 gennaio ultimi sei segni

7 Bilancia. Gli impegni quotidiani vi stanno distogliendo dai vostri affetti. Cercate di non commettere l’errore di dare per scontate delle persone, in quanto potreste pentirvene amaramente. Sul lavoro ci vuole una pausa.

8 Leone. L’Oroscopo del 16 gennaio invita i nati sotto questo segno ad essere cauti. Se state lavorando ad un progetto nuovo o state per chiudere un contratto importante è necessario guardare attentamente ogni cavillo. Fatevi aiutare se necessario.

9 Toro. Buon momento per l’amore, un po’ meno per il lavoro. Qualche piccolo contraccolpo potrebbe rendere la vostra giornata particolarmente difficoltosa. Cercate di mettere da parte le faccende professionali e dedicatevi alle persone care.

10 Pesci. Siete incerti e impauriti in ambito professionale e questa potrebbe essere un’arma a vostro svantaggio. Le persone che non aspettano altro che un vostro passo falso potrebbero approfittarsene, pertanto, cercate di essere attenti.

11 Capricorno. La domenica è piuttosto fiacca per i nati sotto questo segno. In amore è importante essere chiari e non nascondersi dietro un dito. Nel lavoro, invece, sarebbe opportuno mantenere un po’ di più la calma e la concentrazione.

12 Sagittario. Se state vivendo una fase di transizione importante potreste improvvisamente trovarvi a fare i conti con qualcosa di inaspettato. Dal punto di vista del lavoro non è escluso che possano verificarsi dei colpi di scena.