Oroscopo 17 gennaio 2022: Leone temerari, Acquario fragili

Le previsioni dell’oroscopo del giorno 17 gennaio 2022 esortano i Leone a cominciare in maniera piuttosto energica la giornata. I nati sotto il segno dell’Ariete, invece, farebbero bene a risolvere delle questioni in sospeso.

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. Se avete delle faccende in sospeso, sia in merito alla sfera sentimentale sia professionale, è meglio chiarire tutto e risolvere ogni cosa entro i primi giorni della settimana. Chi è in attesa di un cambiamento dovrebbe attivarsi per realizzarlo.

Toro. L’oroscopo del giorno 17 gennaio vi invita a valutare attentamente un nuovo progetto o una nuova strada che potrebbe aprirsi sul vostro cammino. Le stelle sono favorevoli per quanto riguarda l’amore, non siate troppo impazienti.

Gemelli. In amore è importante dare l’esclusiva. Nel caso in cui non lo facciate e la persona che state frequentando dovesse accorgersene potrebbero nascere delle incresciose discussioni. Dal punto di vista professionale datevi da fare.

Cancro. Evitate gli screzi sul lavoro. Se le faccende non vi riguardano direttamente in prima persona, allora è il caso di farsi da parte e di mantenere un profilo basso. In amore è giunto il tempo di essere un po’ più audaci rispetto al solito.

Leone. I nati sotto questo segno si getteranno a capofitto nelle nuove opportunità e questo, almeno per il momento, sarà un bene. In ambito sentimentale, però, è necessario valutare attentamente delle situazioni prima di prendere decisioni frettolose.

Vergine. In amore avete bisogno di certezze. Nel momento in cui esse dovessero venire a mancare potrebbero nascere delle incomprensioni. In ambito professionale, invece, a partire da oggi ci sarà un miglioramento per quanto riguarda le vostre condizioni.

Previsioni 17 gennaio da Bilancia a Pesci

Bilancia. Siete un po’ agitati, e le previsioni astrali della giornata odierna vi esortano ad essere sinceri. Se avete qualche conto in sospeso con una persona cara sarebbe opportuno parlarne onde evitare che i problemi triplichino di volume.

Scorpione. Le stelle vi invitano ad essere audaci. Di solito siete persone tendenzialmente impazienti, tuttavia, imparate a dare alle situazioni e, soprattutto, alle persone il giusto tempo di cui hanno bisogno. In amore meglio mantenere la calma.

Sagittario. L’oroscopo del 17 gennaio denota una giornata alquanto impegnativa. Se state lavorando a un nuovo progetto, sia inerente la vita privata sia professionale, a partire da oggi potreste vivere delle belle novità.

Capricorno. Interessanti risvolti in ambito sentimentale. Chi è single ed è in attesa che accada qualcosa di interessante può cogliere la palla al balzo. Le occasioni vi pioveranno addosso in maniera davvero repentina, siate attenti.

Acquario. In questo periodo siete un po’ incerti e fragili. Ci sono troppe cose in sospeso in amore e questo potrebbe farvi tremare la terra sotto i piedi e potrebbe demolire le vostre certezze. Sul lavoro, invece, prestate attenzione al consiglio di una persona cara.

Pesci. Le vostre condizioni psicologiche potrebbero essere leggermente instabili a causa delle ingerenze di altre persone. Imparate a ragionare un po’ di più con la vostra testa e lasciatevi condizionare solo dal vostro cuore e dalla vostra mente.