Risvolti sul caso Giacomo Urtis e Fabrizio Corona: era Belen la donna del triangolo? Nina Moric svela tutto

Continuano a trapelare indiscrezioni che riguardano l’intricata vicenda che fa capo al flirt tra Fabrizio Corona e Giacomo Urtis. In queste ore, a dare un contributo alla vicenda è stata Nina Moric. La donna, nel corso di un’intervista, ha fatto delle confessioni molto interessanti.

Nello specifico, si è detta basita da quanto detto dal chirurgo. In seguito, poi, ci ha tenuto a chiarire di non essere stata lei la donna che avrebbe preso parte al triangolo amoroso tra i due. La donna in questione potrebbe essere Belen Rodriguez. Ecco cosa è emerso.

Chi è la donna del triangolo tra Fabrizio Corona e Giacomo Urtis

Nina Moric ha rilasciato un’intervista a Dagospia in cui ha commentato le recenti dichiarazioni di Giacomo Urtis in merito all’ipotetico rapporto con Fabrizio Corona. Il chirurgo ha dichiarato al GF Vip di essere stato legato da un rapporto fisico e sentimentale con l’ex re dei paparazzi. I due si sarebbero cimentati anche in un rapporto a tre. Tutti gli indizi trapelati fino a questo momento, dunque, non potevano che ricondurre a Nina Moric.

Urtis aveva dichiarato che all’epoca Fabrizio fosse sposato, pertanto, la donna del triangolo non poteva che essere la modella. Ad ogni modo, quest’ultima ci ha tenuto a chiarire la sua posizione. Nina, infatti, ha smentito categoricamente questo pettegolezzo. La croata ha giurato su suo figlio che lei non c’entra assolutamente nulla in tutta questa storia. Quando lei e Fabrizio erano sposati, Giacomo e Corona non si conoscevano ancora, pertanto, la donna di questa relazione non può assolutamente essere lei.

La bomba di Nina Moric su Belen Rodriguez

Successivamente, poi, Nina ha anche detto di provare una certa nausea nell’immaginare rapporti intimi tra Fabrizio Corona e Giacomo Urtis. Nel corso dell’intervista, poi, la donna ha sganciato una piccola bomba. Nello specifico, ha detto che quando l’ex paparazzo conobbe il chirurgo il primo fosse fidanzato con Belen Rodriguez. La Moric non è voluta entrare nel dettaglio, tuttavia, dopo questa scoperta, in molti ritengono che la donna del mistero sia proprio la showgirl.

Per il momento, però, la diretta interessata non si è ancora espressa sulla vicenda. Belen non ha commentato quanto accaduto e neppure Fabrizio ha aggiunto altri scandalosi dettagli in merito a questa vicenda. Non ci resta che attendere, dunque, per scoprire come si evolverà la faccenda.