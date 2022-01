Soleil Sorge ha un crollo isterico dopo la puntata del GF Vip, ma in casa e sul web è caos: “Patetica sfasciafamiglie…” (VIDEO)

Dopo la messa in onda della puntata di ieri del GF Vip, Soleil Sorge ha avuto un crollo isterico durante il quale è scoppiata in lacrime con Davide Silvestri. Ad ogni modo, la protagonista non è riuscita a riscontrare il favore da parte delle donne della casa e del pubblico da casa.

Sul web, infatti, in molti si stanno scagliando contro di lei pronunciando delle frasi davvero molto pesanti. Scopriamo nel dettaglio che cosa sta succedendo.

Il crollo di Soleil Sorge

Soleil Sorge non sta attraversando un periodo semplice e l’ingresso nella casa del GF Vip di Delia Duran le ha fatto avere un crollo. La giovane, infatti, dopo la messa in onda della puntata, si è lasciata andare ad uno sfogo con Davide, durante il quale ha spiegato di stare molto male. La ragazza ha esordito dicendo di non riuscire a tollerare l’ingresso a gamba tesa di Delia. Lei è perfettamente consapevole che la Duran sia entrata in casa con tanto veleno da sputarle contro e lei non è più così forte per riuscire a sopportare tutto questo.

Inoltre, è stanca di vedersi sempre insultata e chiamata poco di buono dalla compagna di Alex Belli in quanto anche lei ha una famiglia a casa che la guarda. La cosa che più di tutte ha fatto perdere le staffe a Soleil sono state le continue insinuazioni circa la possibilità che tra lei e Alex ci siano stati dei rapporti sessuali. I suoi parenti che la guardano, infatti, non sarebbero certamente felici di apprendere tutto ciò. (Continua dopo il video)

La furia del web e delle donne del GF Vip

Ad ogni modo, il crollo di Soleil Sorge al GF Vip non ha intenerito le compagne d’avventura e neppure il pubblico da casa. Miriana e Sophie, infatti, pare abbiano subito fatto comunella con Delia e si siano schierate dalla sua parte sin dal primo momento. Nelle ore successive alla puntata, infatti, le tre si sono riunite in veranda e le due veterane si sono mostrate assolutamente d’accordo con le parole di Delia.

In merito al pubblico da casa, invece, in molti si stanno scagliando contro la Sorge dandole della sfasciafamiglie. In particolar modo alcuni utenti di Instagram le stanno facendo degli auguri davvero pessimi nella speranza che possa soffrire allo stesso modo in cui ha sofferto la Duran.