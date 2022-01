Delia Duran fa una confessione intima su Alex Belli al GF Vip: “L’abbiamo fatto anche con un’altra donna…” (VIDEO)

Delia Duran è, ormai, una concorrente ufficiale del GF Vip e in queste ore si è lasciata andare a delle confessioni piuttosto intime inerenti il suo rapporto con Alex Belli. Nella notte, infatti, ha sussurrato a Manila Nazzaro una cosa piuttosto piccante.

Nello specifico, la protagonista ha, finalmente, ammesso in maniera piuttosto palese che tra lei ed Alex ci sia una relazione aperta, specie per quanto riguarda l’intimità. Scopriamo nel dettaglio che cosa ha rivelato.

Le confidenze di Delia Duran a Manila Nazzaro

Il vulcano Delia Duran sta già creando molto scompiglio all’interno della casa del GF Vip. Dal momento in cui è entrata, le donne della casa si sono divisa in due compartimenti. Da un lato ci sono le sostenitrici di Soleil, mentre dall’altro quelle di Delia. Poi, ci sono anche delle persone che stanno mantenendo una posizione neutrale come Manila Nazzaro. La donna, infatti, seppur molto amica della Sorge, si sta dedicando molto alla Duran per conoscere meglio la sua storia.

Ebbene, proprio durante una sessione di confidenze, la modella ha fatto delle confessioni piuttosto intime. Nello specifico, Delia ha ammesso che tra lei e Alex ci sia una relazione piuttosto aperta. I due hanno un modo di vivere la sessualità a 360 gradi, pertanto, non si lasciano certamente scalfire dalla gelosia per faccende banali. A tal proposito, ha svelato un dettaglio sulla loro prima volta.

Pubblico del GF Vip in subbuglio dopo le confessioni

In particolare, Delia Duran ha confessato nella casa del GF Vip che la prima volta in cui ha fatto l’amore con Alex Belli c’era anche un’altra donna. I due sono soliti avere relazioni a tre, pertanto, sono abitati ad un certo tipo di immagini e contenuti. Manila si è mostrata molto comprensiva nei suoi confronti ed ha provato a fare di tutto per comprendere il suo punto di vista. Alla sua stregua c’è anche Miriana Trevisan, la quale si è schierata completamente dalla parte della nuova arrivata.

Ad ogni modo, gli utenti del web sono rimasti catturate dalle dichiarazioni di Delia in merito ai rapporti intimi che è solita avere con il suo compagno. Nel frattempo, Alex non è minimamente intervenuto sulla faccenda. L’attore sta mostrando sui social solo contenuti inerenti la sua vita privata, pertanto, è probabile che argomenterà la faccenda solo in puntata al GF Vip.