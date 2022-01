Manuel Bortuzzo non può avere figli, l’amara e intima confessione: “Là sotto funziona, ma non c’è…”

In queste ore Manuel Bortuzzo si è lasciato andare ad una confessione davvero molto privata inerente il fatto che non può avere figli. A seguito dell’incidente che ha vissuto nel 2019, infatti, dalla vita in giù il protagonista è paralizzato.

Tuttavia, in relazione alle sue parti intime, ci sono delle cose che “funzionano” e altre che, invece, sono silenti. Scopriamo, dunque, quali confessioni ha fatto ai suoi compagni d’avventura.

Manuel rivela che non può avere figli

La vita di Manuel dopo la sparatoria del 2019 è radicalmente cambiata. Il giovane si è trovato improvvisamente a fare i conti con una disabilità estremamente presente ed importante che ha condizionato tutti gli aspetti della sua vita, tra cui anche quello sessuale. In una precedente occasione, il ragazzo aveva ammesso che lì sotto funzionasse tutto alla perfezione, tuttavia, adesso ha aggiunto qualche dettaglio in più. Manuel Bortuzzo, infatti, ha spiegato che anche se è in grado di avere dei rapporti intimi, non può avere figli.

Il motivo risiede nel fatto che non riesce a portare a compimento tali rapporti. Per tale ragione, per adesso vi è l’impossibilità di concepire, tuttavia, le speranze non sono del tutto perdute. Manuel, infatti, ha rivelato che una volta che uscirà dal GF Vip andrà alla banca del seme e proverà a “salvare qualcosa”. Questa situazione, chiaramente, è molto destabilizzante per il concorrente che, tuttavia, è riuscito a sdrammatizzare anche su una faccenda così delicata.

Bortuzzo prova a sdrammatizzare al GF Vip

Manuel Bortuzzo, infatti, anche se adesso non può avere figli, spera che un domani possa riuscire con delle cure a rimediare a questa situazione. In merito agli stimoli sessuali, invece, ha detto che, ormai, ci ha fatto l’abitudine a non provare più certi piaceri. Ad oggi, infatti, ci sono tante altre cose che gli provocano delle sensazioni positive. Malgrado la serietà della faccenda, il ragazzo ha voluto fare una battuta enfatizzando il lato positivo di questa faccenda.

A tal proposito, ha detto che, almeno, può vantarsi di poter fare l’amore con una donna per una notte intera in quanto le sue parti intime funzionano alla perfezione. Dietro questa ironia, chiaramente, c’è tanto dolore e tanta sofferenza per essere costretto a vivere una vita che, certamente, non si sarebbe mai scelto se avesse avuto una possibilità.