Roberta e Samuele un mese dopo, inedite confessioni su Uomini e Donne: “In studio ero terrorizzata, piangevo…” (VIDEO)

Ormai, è trascorso già un mese da quando Roberta e Samuele sono usciti insieme da Uomini e Donne. A distanza di circa 30 giorni, i due sono stati intervistati su MondoTv 24 ed hanno raccontato inediti retroscena sul programma e sul loro rapporto.

I due stanno ancora insieme e sembrano molto felici del loro rapporto, tuttavia, non hanno potuto fare a meno di svelare alcuni retroscena sul programma, sulla loro relazione e su alcuni ex compagni d’avventura.

I retroscena su Uomini e Donne di Roberta e Samuele

Roberta e Samuele hanno rilasciato un’intervista dopo la scelta a Uomini e Donne in cui si sono aperti molto. L’ex tronista della trasmissione ha rivelato di non aver vissuto affatto bene il contesto televisivo. Malgrado lo staff di Maria De Filippi avesse sempre fatto di tutto per riuscire a garantirle serenità e tranquillità, lei era super agitata. Ogni volta che entrava in studio si sentiva terrorizzata dalle telecamere e, allo stesso tempo, quando andava a casa scoppiava in lacrime dalla tensione.

Con il passare del tempo, poi, è riuscita a lasciarsi andare un po’ di più. In merito al rapporto con Samuele, invece, la giovane ha ammesso che lui è abbastanza diverso da come appariva in studio. Lontano dalle telecamere è molto più ironico e divertente, cosa che l’ha colpita in positivo. Samuele si è trovato d’accordo con la sua ragazza ed ha ammesso che tra loro si è venuta a creare sin da subito una complicità davvero forte.

Le parole su alcuni ex compagni d’avventura

Adesso vivono praticamente insieme, sta di fatto che si sono separati solamente nei giorni 24 e 25 dicembre per trascorrere le festività con le rispettive famiglie. Nel corso dell’intervista, poi, sono stati toccati anche altri temi. Roberta e Samuele, infatti, hanno parlato anche di alcuni ex compagni d’avventura di Uomini e Donne, come ad esempio Andrea Nicole e Ciprian. L’ex tronista ha detto di aver creato un bel rapporto con la collega ed ha palesato di essersi ricreduta anche su Ciprian, di cui inizialmente non si fidava.

Inoltre, le due ex troniste hanno legato molto anche con Matteo, con cui attualmente hanno un gruppo whatsapp e si sentono costantemente. Infine, su Luca entrambi hanno detto di augurargli che possa trovare la persona giusta, anche se l’impresa potrebbe rivelarsi piuttosto ardua dato che lui ha un carattere davvero difficile.