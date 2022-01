Biagio D’Anelli contro Miriana Trevisan? Brutto gesto sui social, lui svela tutto: “Dietro il suo profilo..” (FOTO)

In queste ore in molti si stanno chiedendo se tra Biagio D’Anelli e Miriana Trevisan sia accaduto qualcosa. Il tutto è nato nel momento in cui gli utenti di Instagram si sono resi conto del fatto che Biagio non stesse seguendo più la donna sui social e viceversa.

Questo strano atteggiamento ha, immediatamente, fatto sorgere molti sospetti. Proprio in virtù di questo, Biagio ha sentito il bisogno di chiarire la faccenda una volta per tutte raccontando come stiano davvero le cose.

Il motivo del brutto gesto di Biagio D’Anelli

Di recente gli utenti di Instagram si sono resi conto del fatto che Biagio D’Anelli avesse smesso di seguire Miriana Trevisan sui social. Molti utenti, allora, hanno cominciato a fare delle domande nella speranza di capire che cosa fosse accaduto. Dopo aver fatto mille congetture e ipotesi, poi, è finalmente arrivata la verità. A raccontare tutto è stato il diretto interessato che, sempre attraverso Instagram, ha voluto palesare la situazione.

L’opinionista ha spiegato che i motivi per i quali sui social si sono verificati questi disguidi sono da ricondurre a chi gestisce l’account di Miriana. Molto probabilmente, la persona che in questo momento si sta occupando del profilo della concorrente del GF Vip non nutre molta simpatia nei confronti di D’Anelli. A tal proposito, la persona in questione pare abbia pubblicato anche una serie di comenti e contenuti volti ad andare contro l’ex gieffino.

Il retroscena su chi gestisce l’account di Miriana Trevisan

Questo comportamento adoperato da chi gestisce l’account di Miriana Trevisan è per Biagio D’Anelli estremamente irrispettoso. Ma non tanto nei confronti di lui quanto, piuttosto, verso di lei. Agire in questo modo alle spalle di una donna che, per il momento, non può difendersi in quanto chiusa all’interno della casa del GF Vip è davvero ignobile. Questo, dunque, è il reale motivo per il quale Biagio e Miriana sui social non si seguono.

Malgrado questo, però, D’Anelli ci ha tenuto a precisare che tra di loro non sia cambiato assolutamente nulla, anzi. L’uomo la sta aspettando a braccia aperte e sta facendo il tifo per lei, augurandosi di vederla uscire dalla casa il più lontano possibile. Il protagonista, poi, ha concluso il suo intervento di chiarimento dicendo di sentire moltissimo la mancanza dell’ex coinquilina del GF Vip. Al momento, sull’account di Miriana tutto tace.