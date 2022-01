Katia Ricciarelli lascia il GF Vip? Spunta la data d’uscita: ecco cosa è successo (FOTO)

Dato che il GF Vip ha subito un allungamento di circa tre mesi, dato lo straordinario successo di questa edizione, alcuni concorrenti stanno maturando l’ipotesi di andar via e tra di essi è spuntato anche il nome di Katia Ricciarelli. Già qualche tempo fa si vociferava di un possibile abbandono da parte della cantante lirica.

Contro ogni aspettativa, però, la donna ha deciso di rimanere e di continuare la sua esperienza fino alla fine. Da un po’ di ore, però, è trapelata un’altra verità. Scopriamo nel dettaglio che cosa è successo.

I presunti motivi dell’abbandono di Katia Ricciarelli

Tra le persone che presto potrebbero abbandonare la casa del GF Vip c’è anche Katia Ricciarelli. La cantante pare sia pronta ad interrompere il suo percorso all’interno della casa più spiata d’Italia. I motivi celati dietro questa presunta decisione non sono stati ancora palesati, tuttavia, potrebbero essere facilmente individuabili. Molto probabilmente, infatti, la donna non riesce più a sostenere il peso di alcune dinamiche che si stanno verificando all’interno della casa.

Inoltre, dato che il pubblico non sembra nutrire una grande simpatia per la cantante dopo le recenti uscite contro alcune coinquiline, è probabile che la donna decida di andare via spontaneamente. Come rivelato in un precedente confessionale, infatti, Katia potrebbe aver deciso di andare via di sua spontanea volontà senza rischiare di essere eliminata al confronto con qualche coinquilina inopportuna.

La data di uscita dal GF Vip

Ad ogni modo, la faccenda è stata trattata dal influencer Deianira Marzano, la quale ha divulgato anche la possibile data di uscita di Katia Ricciarelli dal GF Vip. La donna, dunque, dovrebbe abbandonare il reality show il giorno 18 gennaio 2022. Si tratta di una data in cui non è prevista la messa in onda del reality show, pertanto, la donna uscirà dal programma in sordina?

Ad ogni modo, almeno per il momento non ci sono state ancora conferme ufficiali da parte della diretta interessata. Katia si è solo limitata a ribadire di essere piuttosto stanca dopo oltre 4 mesi di permanenza all’interno della casa più spiata d’Italia. Pertanto, onde evitare di impelagarsi in qualche altro scivolone, forse sarebbe realmente opportuno per lei seguire il consiglio di Alfonso Signorini e abbandonare lo show. Non ci resta che attendere, dunque, per sapere come andrà a finire.