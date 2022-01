Gaffe di Delia Duran, ha un tatuaggio su Alex Belli, ma c’è un errore: web in delirio (FOTO)

Delia è entrata da pochi giorni nella casa del GF Vip, ma già sta facendo molto parlare di sé. In queste ore, a sollevare l’opinione pubblica è stato un tatuaggio che Delia Duran ha sul polso e che riguarda Alex Belli.

La modella ha deciso di imprimere sulla propria pelle le iniziali del suo compagno e promesso sposo, tuttavia, gli utenti del web hanno notato un errore. Le inziali, infatti, sarebbero sbagliate. Ecco cosa è emerso.

Il tatuaggio di Delia Duran con la gaffe

L’ingresso nella casa del GF Vip di Delia Duran ha scombussolato un po’ gli equilibri dei vari concorrenti, specie quelli di Soleil Sorge. Ad ogni modo, con la sua entrata è stato dato ufficialmente il via al secondo blocco di questo reality show. La donna, infatti, sta già facendo parlare molto di sé, tuttavia, c’è un qualcosa di cui si è resa protagonista involontariamente. In queste ore, infatti, molti utenti del web si sono resi conto di un tatuaggio che ha Delia Duran sul polso e che riguarda Alex Belli.

Nello specifico, la donna ha deciso di incidere su tale parte del corpo le iniziali del suo uomo. Per tale ragione, ha scritto le lettere “A B”. Apparentemente potrebbe non esserci nulla di strano, tuttavia, la questione diventa buffa se si fa luce su di un aspetto. Il vero nome dell’attore, infatti, non è Alex Belli, bensì, Alessandro Gabelli. Per tale ragione, la donna si è tatuata sulla pelle il nome d’arte del suo compagno e non quello originale.

L’ilarità degli utenti del web

Per molti utenti del web questa cosa è davvero parecchio insolita e buffa. Un utente, infatti, ha commentato dicendo che questo è come se la moglie di Filippo Neviani si tatuasse sulla pelle “Nek”. L’accento sulla questione è stato posto anche dall’influencer Amedeo Venza, il quale non ha potuto fare a meno di dirsi basito da questa situazione. Ad ogni modo, l’acronimo “A B” è presente non solo sul tatuaggio di Delia Duran, ma anche altrove.

Tra le Instagram Stories di Alex Belli, infatti, il giovane ha sfoderato le sue doti culinarie in cucina e dai video è emerso un dettaglio. Le tovagliette per la colazione, infatti, sono contraddistinte dalla stessa identica incisione che Delia ha sul polso. Questo, dunque, vuol dire che, ormai, è in atto una vera e propria immersione della persona nel personaggio televisivo.