GF Vip, Nathaly contro Sonia: “Troverò anch’io chi mi porta in giro con aereo privato” la Bruganelli replica (VIDEO)

Nella casa del GF Vip, Nathaly Caldonazzo si è resa protagonista di frasi davvero al veleno contro Sonia Bruganelli. Tutto è partito durante la puntata del reality show dello scorso venerdì, quando l’opinionista alluse al fatto che la concorrente non avesse una grandissima storia alle spalle.

Queste parole non sono state affatto gradite dalla Caldonazzo che, infatti, ha deciso di replicare in modo piuttosto piccato. Scopriamo che cosa ha detto e, soprattutto, qual è stata la replica della moglie di Bonolis.

Le accuse di Nathaly contro l’opinionista del GF Vip

Durante una chiacchierata con Barù, Nathaly si è sfogata contro l’opinionista del GF Vip Sonia Bruganelli. Quest’ultima durante la precedente puntata disse che alcuni personaggi della casa non avessero una grande storia alle spalle da raccontare e tra queste persone era annoverata anche la showgirl. Tali affermazioni non sono state digerite da Nathaly che, infatti, ha deciso di replicare. La donna, infatti, ha alluso al fatto che la Bruganelli viva di rendita sulle spalle di un uomo.

A tal proposito, ha detto che anche lei troverà un uomo che le consenta di viaggiare sul suo aereo privato. La stoccata, chiaramente, è andata al fatto che Sonia sarebbe famosa e ricca solo in quanto moglie di Paolo Bonolis. Lo stesso Barù si è reso conto della pesantezza di queste accuse, sta di fatto che ha informato la sua compagna d’avventura di esserci andata giù troppo pesante. La Caldonazzo, però, ha risposto dicendo che la sua è solo una reazione a delle provocazioni. (Continua dopo il video)

La replica di Sonia Bruganelli

Se fosse dipeso da lei non sarebbe mai partita all’attacco, tuttavia, nel momento in cui è stata provocata, ha sentito il bisogno di reagire. Ad ogni modo, la frase di Nathaly contro Sonia non poteva passare certamente inosservata al pubblico del GF Vip che, infatti, ha prontamente informato la destinataria delle accuse. Sonia, allora, ha pubblicato sul suo profilo Instagram gli interventi di molti suoi fan, che si sono schierati dalla sua parte.

In molti hanno esortato la showgirl ad informarsi meglio sulla vita professionale e sulla carriera della Bruganelli prima di parlare. Quest’ultima, però, si è limitata semplicemente a ringraziare tutte le persone che la stanno difendendo e poi ha asserito che non fosse necessario in quanto le offese provenissero dal nulla.