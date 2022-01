Il Paradiso delle signore trama 19 gennaio: Veronica s’intrufola a casa di Gloria e fa una scoperta

La trama della puntata del 19 gennaio del Paradiso delle signore rivela che Veronica si troverà a fare un’importante scoperta su Gloria ed Ezio. Quest’ultimo, però, si renderò conto della situazione in quanto beccherà la donna sul fatto.

Su di un altro versante, poi, vedremo che Umberto farà di tutto per convincere Vittorio ad accettare la collaborazione con Dante. Conti, dopo aver pensato a fondo sul da farsi, arriverà a prendere una decisione.

Vittorio prende una decisione sul Paradiso delle signore

Nel corso della puntata del 19 gennaio del Paradiso delle signore vedremo che Veronica verrà colta da un raptus di gelosia e comincerà a frugare tra le cose di Ezio. L’uomo, però, entrerà in casa prima del previsto e coglierà sul fatto la donna. Inevitabilmente, tra i due si verrà a creare una discussione piuttosto accesa. Ad ogni modo, i dubbi di Veronica si faranno sempre più insistenti, pertanto, la donna non avrà nessuna intenzione di fermarsi e smettere di cercare indizi che riguardano il suo futuro marito e Gloria.

Intanto, Umberto proverà in tutti i modi a convincere Vittorio ad accettare la proposta fatta da Dande Romagnoli in merito alla collaborazione tra il grande magazzino e gli americani. Conti, però, sarà molto titubante, sta di fatto che non deciderà subito di accettare. In seguito, poi, il direttore dello shopping center deciderà di fidarsi del parere delle persone che lo circondano e seguirà il consiglio di Guarnieri.

Trama 19 gennaio: Veronica fa una scoperta

Vittorio, dunque, accetterà la proposta fatta da Dante qualche giorno prima, avrà fatto bene? Romagnoli, dal canto suo, proverà in tutti i modi ad attirare l’attenzione di Flora e a portarla verso la sua parte. In seguito, poi, nella puntata di mercoledì 19 gennaio del Paradiso delle signore vedremo che Veronica farà una nuova scoperta. La donna riuscirà inaspettatamente a prendere possesso delle chiavi di casa di Gloria.

La donna si troverà fuori città per alcune faccende professionali, pertanto, Veronica deciderà di andare a casa sua per fare delle ricerche. La protagonista, dunque, comincerà a frugare tra le sue cose e si troverà al cospetto di una prova disarmante che riguarda il suo passato. Nello specifico, si tratta di un qualcosa che lega Ezio alla Moreau. Di che cosa si tratterà mai? Non ci resta che attendere la messa in onda delle prossime puntate per scoprirlo.