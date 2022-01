Oroscopo9 18 gennaio 2022: Vergine preoccupati, Pesci intransigenti

Le previsioni dell’oroscopo del 18 gennaio 2022 esortano i nati sotto il segno dei Pesci ad essere un po’ più flessibili e malleabili, soprattutto in amore. Gli Acquario sono intraprendenti, mentre gli Ariete un po’ sottotono.

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. Oggi comincerete la giornata in maniera un po’ fiacca. Se non vi sentite esattamente al top della vostra forma fisica, allora è il caso di fermarsi un attimo a riflettere sulle prossime mosse. Non sforzatevi troppo.

Toro. Le previsioni dell’oroscopo del 18 gennaio 2022 vi invitano ad essere temerari sul lavoro. Chiaramente, non siate completamente scellerati e basatevi sempre su un qualcosa di concreto prima di fare delle mosse affrettate.

Gemelli. In amore se manca l’attrazione fisica vuol dire che dovete cambiare registro. Specie nei giovani, questo è un elemento imprescindibile. Per quanto riguarda la sfera professionale, invece, meglio essere cauti.

Cancro. Giornata di ripresa per quanto riguarda le emozioni. Imparate a mettere da parte l’orgoglio e capite quando ne vale realmente la pena di lottare per andare avanti e quando, invece, non è il caso.

Leone. In ambito professionale vi sentite piuttosto appagati. I nati sotto questo segno sono sempre alla ricerca di nuove emozioni, tuttavia, attenzione alle situazioni nelle quali vi cimenterete. Sul lavoro siete propositivi e pieni d’iniziativa.

Vergine. Ci sono delle cose inerenti la vita privata che vi stanno generando un po’ di preoccupazione. Non siate troppo severi con voi stessi quando vi fidate troppo delle persone, in fondo lo fate in buona fede, ma imparate per il futuro.

Previsioni 18 gennaio da Bilancia a Pesci

Bilancia. In amore è importante avere delle basi solide. Solo i rapporti che hanno fondamenta stabili sono in grado di superare anche le tempeste più acute. Sul lavoro è necessario andare avanti per la propria strada.

Scorpione. Questo è il momento di prendere delle decisioni. Sia per quanto riguarda l’amore sia la sfera professionale non potete più avere il piede in due scarpe, quindi, siate molto attenti.

Sagittario. Sta per cominciare un periodo molto interessante dal punto di vista delle emozioni. Cercate di non lasciarvi prendere troppo la mano e siate meno lunatici. L’Oroscopo del 18 gennaio vi esorta alla cautela.

Capricorno. Buon momento per le relazioni sentimentali. Sia che esse siano cominciate da poco sia che vadano avanti da molto tempo, questo è il momento di osare. Sul lavoro dovete essere pazienti, le soddisfazioni arriveranno.

Acquario. I nati sotto questo segno stanno vivendo un momento molto interessante sia sul fronte sentimentale sia su quello professionale. Siate audaci e non vi impelagate più in faccende che non meritano la vostra attenzione.

Pesci. Non vi sentite molto tranquilli in questo periodo e questo vi spingerà ad essere sempre più inflessibili e intransigenti. Imparate a mettere da parte il rancore e ad andare avanti senza rimuginare troppo sul passato.